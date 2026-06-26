/वेनेजुएला में भूकंप ने छीन लिया स्टार फुटबॉलर का आशियाना, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, लापता हुआ पूरा परिवार

Argentina Footballer Lucas Trejo Family Missing: 2 दिन पहले वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप में सैकड़ों जिंदगियां दफन हो गईं. इस त्रासदी ने अर्जेंटीना के अनुभवी फुटबॉलर लुकास ट्रेजो (Lucas Trejo) की जिंदगी में ऐसा भयानक तूफान ला दिया, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है. लुकास ट्रेजो कोपा वेनेजुएला टूर्नामेंट के मुकाबले की तैयारियों के लिए अपनी टीम के साथ काराकास में मौजूद थे, जब उन्हें पता चला कि भूकंप के चलते उनकी वह बहुमंजिला इमारत पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है, जिसमें उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चे रह रहे थे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
दरअसल, बुधवार यानी 24 जून 2026 की रात वेनेजुएला की धरती एक के बाद एक दो विनाशकारी भूकंपों से कांप उठी थी. पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और लोग इससे संभल पाते कि तभी 7.5 तीव्रता का दूसरा, सबसे घातक और बड़ा झटका लगा.
राजधानी काराकास से करीब 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित तटीय इलाके ला गुएरा (प्राया ग्रांडे) में इस भूकंप ने सबसे भयानक तबाही मचाई. इसी तबाही में लुकास ट्रेजो के घर की बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई. मूल रूप से अर्जेंटीना के कॉर्डोबा के रहने वाले लुकास ट्रेजो को फुटबॉल के मैदान पर उनके मजबूत और जुझारू खेल के कारण 'द जनरल' के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस त्रासदी ने उन्हें भीतर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया है.
इस त्रासदी के बाद से अपने परिवार की कोई खबर न मिलने पर हताश और बेबस ट्रेजो ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर दुनिया भर के फैंस से मदद की गुहार लगाई है. लुकास ट्रेजो ने रोते हुए लिखा, 'प्राया ग्रांडे (ला गुएरा) में हमारी इमारत पूरी तरह ढह गई है. मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है. कृपया उनके लिए प्रार्थना करें और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, जो वहां मौजूद है या जिसने उन्हें देखा हो. मैं बस यह मानना चाहता हूं कि वे उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे. प्लीज, मेरे परिवार के लिए दुआ करें.'
ट्रेजो ने दुनिया भर के फैंस और रेस्क्यू टीम से अपनी पत्नी यानिना मारनिला (यानि), बेटे आरोन और बेटी ऐनहोआ की सलामती की कोई भी खबर देने की गुहार लगाई है. यह पोस्ट देखते ही देखते अर्जेंटीना और वेनेजुएला के खेल जगत में वायरल हो गई है और हर कोई उनके परिवार की सलामती की दुआ कर रहा है.
लुकास ट्रेजो एक सीनियर फुटबॉलर हैं. उनकी उम्र 38 साल है. वह एक अनुभवी डिफेंडर हैं, जो फिलहाल वेनेजुएला के सेगुंडा डिवीजन क्लब मैरिटिमो (Marítimo) के लिए खेलते हैं. इससे पहले ट्रेजो वेनेजुएला के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोनागास स्पोर्ट क्लब (Monagas SC) का भी हिस्सा रह चुके हैं. अपने लंबे और शानदार फुटबॉल करियर के दौरान ट्रेजो यूरोप, अमेरिका, कोलंबिया, पेरू और मैक्सिको के कई नामी क्लबों के लिए पेशेवर फुटबॉल खेल चुके हैं.