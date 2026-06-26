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वेनेजुएला में भूकंप ने छीन लिया स्टार फुटबॉलर का आशियाना, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, लापता हुआ पूरा परिवार

Argentina Footballer Lucas Trejo Family Missing: फीफा विश्व कप 2026 की धूम के बीच वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई. इस तबाही में सैकड़ों लोग मारे गए हैं. इस त्रासदी से अर्जेंटीनी फुटबॉलर लुकास ट्रेजो को बड़ा झटका लगा है. न सिर्फ उनका आशियाना तबाह हुआ, बल्कि उनका परिवार भी लापता है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 26, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:09 PM IST
वेनेजुएला में भूकंप ने छीन लिया स्टार फुटबॉलर का आशियाना, ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, लापता हुआ पूरा परिवार
Image Credit: argentine footballer lucas trejo family missing (डिजाइन की गई तस्वीर)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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