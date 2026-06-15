Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /ब्राजील के छुड़ाए पसीने! वर्ल्ड कप के एक मैच से चमकी किस्मत, 18 साल के इस खिलाड़ी पर 770 करोड़ लुटाने को तैयार दिग्गज क्लब

ब्राजील के छुड़ाए पसीने! वर्ल्ड कप के एक मैच से चमकी किस्मत, 18 साल के इस खिलाड़ी पर 770 करोड़ लुटाने को तैयार दिग्गज क्लब

2026 वर्ल्ड कप में मोरक्को की ओर से खेलने वाले अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) में आर्सेनल की दिलचस्पी बनी हुई है. अय्यूब बौआदी ने ब्राजील के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में टीम को रिप्रजेंट किया था.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 15, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:51 AM IST
ब्राजील के छुड़ाए पसीने! वर्ल्ड कप के एक मैच से चमकी किस्मत, 18 साल के इस खिलाड़ी पर 770 करोड़ लुटाने को तैयार दिग्गज क्लब

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब्लैक होल नहीं, मरता हुआ तारा बना रहा है एक नई दुनिया! नई स्टडी में खुला राज
Gravastar4 min ago
2
ind w vs pak w14 min ago
3
Missouri Plane Crash19 min ago
4
Gold Price20 min ago
5
Sagarpur hospital fire24 min ago