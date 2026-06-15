फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को की ओर से खेलने वाले अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) में आर्सेनल की दिलचस्पी बनी हुई है. अय्यूब बौआदी ने ब्राजील के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में मोरक्को टीम को रिप्रजेंट किया था. आर्सेनल क्लब जनवरी 2025 से ही अय्यूब बौआदी के संपर्क में है और उन्हें अपनी टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देख रहा है. यह नए सीजन से पहले आर्सेनल टीम की बड़ी रणनीति है. अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) पूरे यूरोप में सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं.
अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) की कीमत लिले द्वारा 70 मिलियन यूरो (लगभग 770 करोड़) तय करना इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है. PSG, चेल्सी, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिलचस्पी यह बताती है कि आर्सेनल के अलावा भी कई क्लबों को अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) में रुचि है. एक साल से ज्यादा समय तक लगातार बातचीत के बाद अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) ने आर्सेनल में शामिल होने की इच्छा जताई है.
अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) पर आर्सेनल ने भरोसा दिखाया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बाद उनकी आगे की बातचीत तय है. किसी भी समझौते के लिए लिले द्वारा तय की गई कीमत को पूरा करना अहम बना हुआ है. आर्सेनल ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के उभरते हुए स्टार खिलाड़ियों में से एक अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) को साइन करने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि मिकेल आर्टेटा अपनी मिडफील्ड को मजबूत करना चाहते हैं. 'गनर्स' ने मोरक्को के इंटरनेशनल खिलाड़ी अय्यूब बौआदी के लिए लिले (Lille) से संपर्क किया है. ब्राजील के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अय्यूब बौआदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है.
खबर है कि आर्सेनल ने अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) को साइन करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, क्योंकि वे वर्ल्ड फुटबॉल के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक को पाने के लिए यूरोप के बड़े क्लबों को पीछे छोड़ना चाहते हैं. 18 साल का यह खिलाड़ी नॉर्थ लंदन क्लब के लिए मेन टारगेट बन गया है. मोरक्को के लिए उनके प्रदर्शन ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है, इसलिए लिले अपने कीमती खिलाड़ी को सस्ते में बेचने की जल्दी में नहीं है. आर्सेनल और अय्यूब बौआदी (Ayyoub Bouaddi) के बीच आगे की बातचीत वर्ल्ड कप के बाद तय है, जबकि लिले मिडफील्डर के लिए €70 मिलियन की ट्रांसफर फीस की मांग कर रहा है. फ्रेंच क्लब को पता है कि जैसे-जैसे नॉर्थ अमेरिका में टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, उनकी वैल्यू और बढ़ सकती है.