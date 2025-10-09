Advertisement
पहले 37 की उम्र में इस महान बॉक्सर की हुई मौत, अब 17 साल के बेटे ने अचानक तोड़ा दम, सदमे में दुनिया

महान कनाडाई मुक्केबाज आर्टुरो गट्टी के बेटे आर्टुरो गट्टी जूनियर का मैक्सिको में सोमवार को 17 साल की उम्र में निधन हो गया. इस खबर से पूरी दुनिया में अचानक शोक की लहर दौड़ गई है. बुधवार को आर्टुरो गट्टी जूनियर की मौत के बारे में उनके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी है. कनाडाई नेटवर्क TVA Nouvelles के अनुसार निधन से पहले आर्टुरो गट्टी जूनियर अपनी मां अमांडा रोड्रिग्स के साथ मेक्सिको में थे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 09, 2025, 08:21 AM IST
आर्टुरो गट्टी जूनियर की 17 साल की उम्र में मौत

17 वर्षीय आर्टुरो गट्टी जूनियर को मेक्सिको में मृत पाया गया. मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चला है कि वह फंदे से लटके हुए पाए गए हैं. आर्टुरो गट्टी जूनियर अपनी मां अमांडा रोड्रिग्स के साथ मेक्सिको में रह रहे थे, जो महान कनाडाई मुक्केबाज आर्टुरो गट्टी की विधवा हैं. उनके एक परिचित ने बताया कि उन्हें मेक्सिको स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका हुआ पाया गया. बॉक्सिंग की दुनिया के तमाम लोग और फैंस इस दुखद और चौंकाने वाली खबर से हैरान हैं.

37 की उम्र में बॉक्सर पिता की हुई थी मौत

आर्टुरो गट्टी जूनियर की मृत्यु 16 साल पहले उनके पिता आर्टुरो गट्टी की हुई रहस्यमयी मृत्यु से मिलती-जुलती है. साल 2009 में महान कनाडाई मुक्केबाज आर्टुरो गट्टी ब्राजील के पेरनामबुको के इपोजुका में स्थित एक होटल में मृत पाए गए थे, जहां वह अपनी ब्राजीलियाई पत्नी अमांडा रोड्रिग्स और अपने 10 महीने के बेटे (आर्टुरो गट्टी जूनियर) के साथ छुट्टियां मना रहे थे. मौत के समय आर्टुरो गट्टी की उम्र 37 वर्ष थी. शुरुआत में अमांडा रोड्रिग्स को पति आर्टुरो गट्टी की हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में ब्राजीलियाई अधिकारियों ने मामले को आत्महत्या मान लिया. अमांडा रोड्रिग्स पर इसके बाद सभी आरोप हटा दिए गए.

मौत के कारणों की जांच चल रही

फिलहाल स्थानीय मैक्सिकन अधिकारी, आर्टुरो गट्टी जूनियर की मौत की जांच कर रहे हैं. अभी तक कोई सार्वजनिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट या आधिकारिक फैसला नहीं आया है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि आर्टुरो गट्टी जूनियर की मौत आत्महत्या थी, दुर्घटना थी, या यह कोई हत्या की साजिश थी. कई लोग पिता और पुत्र की मौत की समानताओं को लेकर उलझन में हैं. पूर्व वर्ल्ड चैंपियन जीन पास्कल ने लिखा, 'अपने पिता को खोने के 16 साल बाद, दुनिया ने एक और गट्टी खो दिया. एक दिग्गज का बेटा, दोनों बहुत जल्दी चले गए.'

