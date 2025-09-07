US Open: आर्यना सबालेंका ने कर दिखाया सेरेना विलियम्स जैसा कारनामा, लगातार दूसरी बार यूएस ओपन पर किया कब्जा
खेल-खिलाड़ी

Aryna Sabalenka vs Amanda Anishimova: दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन खिताब जीत लिया है. सबालेंका ने वुमेंस सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 07, 2025, 09:56 AM IST
Aryna Sabalenka vs Amanda Anishimova US Open 2025 Final: दुनिया की नंबर-1 महिला टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन खिताब जीत लिया है. सबालेंका ने वुमेंस सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हरा दिया. इस साल दो ग्रैंड स्लैम फाइनल हारने वाली सबालेंका ने आखिरकार अपनी किस्मत पलटी और महान टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स जैसा कारनामा करने में सफल हुईं. 2014 के बाद पहली बार कोई महिला खिलाड़ी अपने खिताब का बचाव कर पाई है. सेरेना के बाद कोई प्लेयर खिताब नहीं बचा पा रही थीं. अब सबालेंका ने उस क्रम को तोड़ दिया.

अमेरिकियों से लिया बदला

सबालेंका ने आर्थर ऐश स्टेडियम में सिर्फ 1 घंटे 34 मिनट में 6-3, 7-6 (3) से जीत हासिल की. यह उनके करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है. इस साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में मेडिसन कीज ने सबालेंका को परास्त कर दिया था. उसके बाद फ्रेंच ओपन के खिताबी मैच में कोको कॉफ ने शिकस्त दी और विंबलडन के सेमीफाइनल में अमांडा अनिसिमोवा ने हराया था. संयोग से सबालेंका को हराने वाली ये तीन खिलाड़ी अमेरिका की ही थी. अब बेलारूस की एथलीट ने सबका बदला ले लिया.

एक और फाइनल में हारीं अनिसिमोवा

24 वर्षीय अनिसिमोवा के लिए यह एक और मुश्किल ग्रैंड स्लैम फाइनल हार थी. विंबलडन में इगा स्वियाटेक से 6-0, 6-0 की हार के बाद वह एक और हार का शिकार हुईं. इस हार के बावजूद वह डब्ल्यूटीए रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं.

 

 

 

 

कहीं खुशी कहीं गम

एक तरफ हार के बाद अनिसिमोवा फफक-फफक कर रोने लगी. वह लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में हार को बर्दाश्त नहीं कर पाईं. दूसरी ओर, सबालेंका ने जमकर जश्न मनाया. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और सहयोगी स्टाफ के सदस्य को गले लगा दिया. सबालेंका ने जीत का जश्न बड़े ही प्यार से मनाया. उनके बॉयफ्रेंड और ब्राजील के बिजनेसमैन जॉर्जियोस फ्रैंगुलिस ने उनका जोरदार स्वागत किया.

