/अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फाइनल और स्कोर होगा... 5 साल पहले किया गया वो पोस्ट, जिसने उड़ा दिए दुनिया के होश

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. बुधवार को देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री मारी. अब तो दुनिया को पता चल चुका है कि फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना की टक्कर होगी. लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी भविष्यवाणी तो 5 साल पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से कर दी गई थी तो आप यकीन करेंगे? इतना ही नहीं, 2026 के फाइनल में कौन बाजी मारेगा और मैच का स्कोर क्या होगा? ये सबकुछ उस पोस्ट में बताया गया था.