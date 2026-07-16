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अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फाइनल और स्कोर होगा... 5 साल पहले किया गया वो पोस्ट, जिसने उड़ा दिए दुनिया के होश

अब तो दुनिया को पता चल चुका है कि फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना की टक्कर होगी. लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी भविष्यवाणी तो 5 साल पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से कर दी गई थी तो आप यकीन करेंगे? इतना ही नहीं, फाइनल का स्कोर क्या होगा? ये सबकुछ उस पोस्ट में बताया गया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 16, 2026, 04:49 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:49 AM IST
अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फाइनल और स्कोर होगा... 5 साल पहले किया गया वो पोस्ट, जिसने उड़ा दिए दुनिया के होश
Image Credit: अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फाइनल... 5 साल पहले किया गया पोस्ट वायरल (AP Photo/Rebecca Blackwell)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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