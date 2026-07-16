/अर्जेंटीना-स्पेन के बीच फाइनल और स्कोर होगा... 5 साल पहले किया गया वो पोस्ट, जिसने उड़ा दिए दुनिया के होश

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा. बुधवार को देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री मारी. अब तो दुनिया को पता चल चुका है कि फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना की टक्कर होगी. लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी भविष्यवाणी तो 5 साल पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से कर दी गई थी तो आप यकीन करेंगे? इतना ही नहीं, 2026 के फाइनल में कौन बाजी मारेगा और मैच का स्कोर क्या होगा? ये सबकुछ उस पोस्ट में बताया गया था.
फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर किया गया 5 साल पुराना पोस्ट आग की तरह फैल रहा है. जैसे ही स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई, ये पोस्ट वायरल होने लगा. इंतजार दूसरे सेमीफाइनल का था. जब अर्जेंटीना ने जीत हासिल की तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये भविष्यवाणी अब तक बिल्कुल सच साबित हुई है.
"डिलेमा" नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने FIFA वर्ल्ड कप 2026 के बारे में एक भविष्यवाणी पोस्ट की. सबसे दिलचस्प बात ये है कि यूजर ने यह भविष्यवाणी 2021 में ही कर दी थी, यानी 2022 में लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना के ट्रॉफी जीतने से भी पहले.
11 जुलाई, 2021 को "डिलेमा" नाम के ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट में लिखा, ''अभी-अभी अर्जेंटीना ने 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन को 3-2 से हराया.''
अब जब स्पेन और अर्जेंटीना फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है तो ये पोस्ट और वायरल हो रहा है. दुनियाभर के फुटबॉल प्रेमी 5 साल पहले किए गए इस भविष्यवाणी से हैरान हैं. अब इंतजार फाइनल का है. अगर सच में अर्जेंटीना की टीम स्पेन को हरा देती है और स्कोरलाइन 3-2 होता है तो ये पोस्ट हमेशा के लिए अमर हो जाएगा.
इस पोस्ट ने लियोनेल मेसी के करोड़ों फैंस को तो अभी से खुशी से झूमने का मौका दे दिया है, लेकिन तब भी फैंस फाइनल का इंतजार जरूर करेंगे. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचना चाहेंगे. वहीं, सुपरस्टार मेसी इस शानदार उपलब्धि के साथ वर्ल्ड कप से विदा लेने को बेताब होंगे. फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले मेसी ने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गोल और 4 असिस्ट किए हैं.