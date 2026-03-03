Asian Cup: ईरान का साइलेंट प्रोटेस्ट... महिला टीम ने राष्ट्रगान गाने से किया इनकार, फुटबॉल ग्राउंड पर मचा बवाल

Advertisement
Iran Womens Football Team: फुटबॉल ग्राउंड पर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच विवाद का असर देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने एएफसी एशियन कप में साउथ कोरिया के खिलाफ राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:55 PM IST
Iran Womens Football Team: ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमले का असल खेल के मैदान पर भी देखने को मिल रहा है. ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने सोमवार (2 मार्च) रात को महिला एशियन कप (एएफसी) के ओपनिंग मैच के दौरान सबको चौंका दिया. टीम ने गोल्ड कोस्ट के सीबस सुपर स्टेडियम में अपना राष्ट्रगान बजने पर गाने से मना कर दिया. उनके इस साइलेंट प्रोटेस्ट ने सबको हैरान कर दिया. पूरी दुनिया में अचानक से ईरानी महिला टीम की चर्चा होने लगी.

ईरान की खिलाड़ी साउथ कोरिया के खिलाफ मैच से पहले लाइन में थीं. मुकाबले से पहले ईरान का राष्ट्रगान  बजना शुरू हुआ. महिलाएं सीधे आगे देख रही थीं और मुश्किल से हिल रही थीं. वह शांत थीं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दर्शक उनका मजाक उड़ा रहे हैं. बाद में साउथ कोरिया की 3-0 की जीत के बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं. ईरान की मैनेजर मरजियाह जाफरी भी साइडलाइन से अपने खिलाड़ियों की चुप्पी देखकर मुस्कुराती हुई देखी गईं.

 

कप्तान-मैनेजर से पूछा गया सवाल

अमेरिका-इजराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. ईरान ने तब से इजरायल और उन क्षेत्रीय देशों पर मिसाइलें और ड्रोन दागकर जवाबी हमला किया है, जहां अमेरिका के सहयोगी या मिलिट्री बेस हैं. इनमें बहरीन और कतर शामिल हैं. रविवार को मीडिया के सवालों के दौरान ईरान की महिला नेशनल टीम की कप्तान जहरा घनबारी और मैनेजर जाफरी से खामेनेई की मौत के बारे में पूछा गया. उन्होंने सवाल को तुरंत टाल दिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ?

ईएसपीएन के मुताबिक, जाफरी ने फारसी में जवाब दिया, लेकिन एएफसी के एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव ने बिना किसी ट्रांसलेशन के उनका जवाब काट दिया. पूछताछ जारी रहने से पहले मीडिया रिप्रेजेटेटिव ने कहा, ''ठीक है, मुझे लगता है कि आपका सवाल बस इतना ही है. पूछने के लिए धन्यवाद. चलिए अब सिर्फ मैच पर ध्यान देते हैं.'' अमेरिका और इजराइल के बड़े जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में खामेनेई समेत ईरान के कई बड़े लीडर मारे गए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान की किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान बहुत जोरदार हमला करता है तो उनका सामना ऐसी ताकत से होगा जो पहले कभी नहीं देखी गई.

ईरान का फीफा वर्ल्ड कप में खेलने पर संशय

इन हमलों का असर खेल जगत के साथ-साथ देश के बाकी हिस्सों पर भी पड़ा है. फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर कुछ भी साफ करने से इनकार दिया है. ईरान पहले ही टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर चुका है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में लॉस एंजिल्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

