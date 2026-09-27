Asian Games: महज दो सेंटीमीटर से गोल्ड चूकीं एंसी सोजन, रोमांचक मुकाबले में सिल्वर मेडल किया अपने नाम

Asian Games Ancy Sojan: एशियन गेम्स 2026 में भारत की एंसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता. नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुए रोमांचक मुकाबले में चीन की हुआंग यिंगयिंग ने अपनी आखिरी जंप में 6.55 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड अपने नाम किया. उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को सिर्फ दो सेंटीमीटर से पछाड़ा. शैली सिंह मुकाबले के ज्यादातर समय मेडल की दौड़ में बनी हुई थीं, लेकिन अंतत: चौथे स्थान पर रहीं.
एंसी ने अपनी पहली ही कोशिश में 6.49 मीटर की दूरी तय करते हुए गोल्ड मेडल की स्थिति बना ली थी, लेकिन उनकी दूसरी जंप फाउल करार दी गई. हालांकि, उनकी पहली कोशिश उन्हें मुकाबले के दौरान शीर्ष पर बनाए रखने के लिए काफी थी. दूसरी तरफ, शैली ने 6.25 मीटर के साथ शुरुआत करते हुए अपनी दूसरी कोशिश में 6.34 मीटर तक पहुंचीं. उन्होंने अपनी तीसरी जंप में भी वही दूरी तय की और तीन राउंड के बाद शीर्ष आठ खिलाड़ियों में जगह बनाकर मेडल की दौड़ में बनी रहीं.
Congratulations to Ancy Sojan on winning the Silver Medal in the Women’s Long Jump at the Asian Games 2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/m9shpzeKXK
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 27, 2026
चौथे राउंड में शीर्ष पर मुकाबला और कड़ा हो गया. शैली ने अपनी छलांग की जांच की मांग करने के बाद 6.41 मीटर की दूरी दर्ज की और तीसरे स्थान पर आ गईं. वहीं, एंसी अपनी चौथी कोशिश में सिर्फ 6.31 मीटर की दूरी ही तय कर पाईं, लेकिन अपनी पिछली 6.49 मीटर की जंप के कारण बढ़त बनाए रखी. पांचवें राउंड ने मुकाबले को फिर से बदल दिया. हुआंग ने एंसी के 6.49 मीटर के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिससे दोनों शीर्ष पर बराबरी पर आ गईं. एंसी ने तुरंत जवाब देते हुए 6.53 मीटर की जंप लगाई और फिर से बढ़त हासिल कर ली, जिससे वह गोल्ड मेडल जीतने के करीब पहुंच गईं, लेकिन चीनी एथलीट ने बाजी मार ली.
हुआंग ने अपनी आखिरी कोशिश में 6.55 मीटर की छलांग लगाकर एंसी से दो सेंटीमीटर की बढ़त बना ली. भारतीय खिलाड़ी की आखिरी कोशिश 6.49 मीटर की रही और उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा. आखिरी दौर में शैली पोडियम फिनिश से चूक गईं. चौथे राउंड में 6.41 मीटर की छलांग के साथ वह तीसरे स्थान पर आ गई थीं और पांचवें राउंड में इसे बेहतर करते हुए 6.42 मीटर तक पहुंच गई थीं, लेकिन चीन की मेंगी टैन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने आखिरी छलांग में 6.46 मीटर की दूरी तय की. इस तरह शैली 6.42 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रहीं.
इस नतीजे से भारत को उस इवेंट में सिल्वर मेडल मिला, जिसमें देश ने पहले केवल एक बार महिलाओं की लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता था. एशियन गेम्स 2002 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने देश के लिए यह उपलब्धि हासिल की थी.