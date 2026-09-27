Asian Games: महज दो सेंटीमीटर से गोल्ड चूकीं एंसी सोजन, रोमांचक मुकाबले में सिल्वर मेडल किया अपने नाम

चौथे राउंड में शीर्ष पर मुकाबला और कड़ा हो गया. शैली ने अपनी छलांग की जांच की मांग करने के बाद 6.41 मीटर की दूरी दर्ज की और तीसरे स्थान पर आ गईं. वहीं, एंसी अपनी चौथी कोशिश में सिर्फ 6.31 मीटर की दूरी ही तय कर पाईं, लेकिन अपनी पिछली 6.49 मीटर की जंप के कारण बढ़त बनाए रखी. पांचवें राउंड ने मुकाबले को फिर से बदल दिया. हुआंग ने एंसी के 6.49 मीटर के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिससे दोनों शीर्ष पर बराबरी पर आ गईं. एंसी ने तुरंत जवाब देते हुए 6.53 मीटर की जंप लगाई और फिर से बढ़त हासिल कर ली, जिससे वह गोल्ड मेडल जीतने के करीब पहुंच गईं, लेकिन चीनी एथलीट ने बाजी मार ली.