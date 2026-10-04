एशियन गेम्स 2026 का समापन: दो गोल्ड जीतने वाली नीरू ढांडा ने लहराया तिरंगा, भारत ने जीते 85 मेडल

भारत का प्रदर्शन एशियन गेम्स 2026 में शानदार रहा. देश ने कुल 85 मेडल जीते, जिसमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. भारत ने एशियन गेम्स का अंत अंक तालिका में चौथे स्थान पर रहते हुए किया. पहले स्थान पर चीन का कब्जा रहा, जिन्होंने कुल 341 मेडल अपने नाम किए। इसमें 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. मेजबान जापान कुल 269 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा. जापान ने 83 गोल्ड, 95 सिल्वर और 91 ब्रॉन्ज मेडल जीते. साउथ कोरिया ने 150 मेडल जीते, जिसमें 39 गोल्ड, 43 सिल्वर और 68 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे. भारत 85 मेडल के साथ चौथे स्थान पर रहा. वहीं, उज्बेकिस्तान 70 मेडल लेकर अंक तालिका में पांचवें नंबर पर रहा.