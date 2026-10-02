Asian Games 2026: गोल्ड की जंग में उतरेंगे भारत के सितारे, आज मेडल टैली में बड़ा उछाल लगाने का मौका

Asian Games 2026 Day 14 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारत की नजरें कई बड़े मुकाबलों पर टिकी हैं. शुक्रवार को भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल की तलाश में जोरदार चुनौती पेश करेंगे और मेडल टैली में अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत बॉक्सिंग के तीन फाइनल मुकाबलों से होगी. लवलीना बोरगोहेन, परवीन और अंकुश अपनी-अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे. इन मुकाबलों में भारत को पदक तालिका में सोना जोड़ने की बड़ी उम्मीद होगी. दोपहर में सभी की नजरें महिला हॉकी के फाइनल पर रहेंगी, जहां भारतीय टीम गोल्ड मेडल के लिए चीन से भिड़ेगी. इस मुकाबले में जीत भारत के खाते में एक और शानदार स्वर्ण पदक जोड़ सकती है. रिकर्व आर्चरी और कुश्ती में भी कई भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए मैदान में उतरेंगे. ऐसे में दिनभर भारत के खाते में नए मेडल जुड़ने की उम्मीद बनी रहेगी. एशियन गेम्स 2026 में भारत अब तक कुल 64 मेडल जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 22 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज शामिल हैं. अब 14वें दिन भारतीय दल की नजरें गोल्ड की संख्या बढ़ाने और मेडल टैली में ऊपर चढ़ने पर होंगी.
तीरंदाजी
सुबह 5:55 बजे - रिकर्व महिला टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (कुमकुम मोहोद, अंकिता भकत, कीर्ति) बनाम चीन
सुबह 6:25 बजे से - रिकर्व महिला टीम मेडल मैच - भारत
सुबह 8:20 बजे - रिकर्व मिक्स्ड टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद) बनाम जापान
सुबह 8:50 बजे से - रिकर्व मिक्स्ड टीम मेडल मैच - भारत
सुबह 10:30 बजे - रिकर्व पुरुष टीम सेमीफ़ाइनल - भारत (धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे) बनाम ईरान
सुबह 11:25 बजे से - रिकर्व पुरुष टीम मेडल मैच - भारत
बॉक्सिंग
सुबह 10 बजे - महिला 75kg फ़ाइनल - लवलीना बोरगोहेन बनाम बाओ ज़ियी (चीन)
दोपहर 2:15 बजे - महिला 65kg फ़ाइनल - परवीन हुड्डा बनाम निएन-चिन चेन (चीनी ताइपे)
दोपहर 2:45 बजे - पुरुषों का 80kg फ़ाइनल - अंकुश पंघाल बनाम मिनसोंग किम (दक्षिण कोरिया)
कैनो स्लैलम
सुबह 7:30 बजे - महिलाओं का कयाक क्रॉस इंडिविजुअल - शिखा चौहान
सुबह 8 बजे - पुरुषों का कयाक क्रॉस इंडिविजुअल - हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह राठौड़
सुबह 10 बजे से - महिलाओं का कयाक क्रॉस क्वार्टरफ़ाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:16 बजे से - पुरुषों का कयाक क्रॉस क्वार्टरफ़ाइनल - हितेश केवट (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:44 बजे से - महिलाओं का कयाक क्रॉस सेमीफ़ाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:52 बजे से - पुरुषों का कयाक क्रॉस सेमीफ़ाइनल - हितेश केवट (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:40 बजे से - महिलाओं का कयाक क्रॉस फ़ाइनल - शिखा चौहान (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:44 बजे से - पुरुषों का कयाक क्रॉस फ़ाइनल - हितेश केवट (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), प्रद्युम्न सिंह राठौड़ (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
साइकिलिंग ट्रैक
सुबह 6:30 बजे - महिलाओं की ओमनीअम स्क्रैच रेस 1/4 - हर्षिता जाखड़
सुबह 7 बजे - पुरुषों की कीरिन फ़र्स्ट राउंड हीट्स - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम, डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो
सुबह 7:27 बजे - महिलाओं की ओमनीअम टेम्पो रेस 2/4 - हर्षिता जाखड़
सुबह 7:45 बजे - पुरुषों की कीरिन रेपेचेज हीट्स - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:39 बजे - पुरुषों का कीरिन सेमीफ़ाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:55 बजे - महिलाओं की ओमनीअम एलिमिनेशन रेस 3/4 - हर्षिता जाखड़
दोपहर 12:16 बजे - पुरुषों की मैडिसन फ़ाइनल - भारत (हर्षवीर सिंह सेखों और विश्वजीत सिंह)
दोपहर 1:27 बजे - पुरुषों की कीरिन फ़ाइनल - रोनाल्डो सिंह लैतोंजम (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर), डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:55 बजे - महिलाओं की ओमनीअम पॉइंट्स रेस 4/4 - हर्षिता जाखड़
गोल्फ
सुबह 3:00 बजे - पुरुषों का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू
सुबह 3:00 बजे - पुरुषों की टीम राउंड 3 - भारत
सुबह 5:49 बजे - महिलाओं का व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 3 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक
सुबह 5:49 बजे - महिलाओं की टीम राउंड 3 - भारत
हॉकी
दोपहर 3:30 बजे - महिलाओं का फ़ाइनल - भारत बनाम चीन
रग्बी सेवन्स
सुबह 8:50 बजे - महिलाओं का पूल E - भारत बनाम मलेशिया
सेलिंग
सुबह 9:40 बजे - लड़कियों की डिंगी ओपनिंग सीरीज़ रेस 7 - माही वर्मा
सेपकटकराव
सुबह 5:30 बजे - महिलाओं का क्वाड्रेंट, ग्रुप A - भारत (प्रिया देवी इलांगबम, शिल्पा इलांगबम, मालेमंगनबी युमनाम, चाओबा देवी ओइनम, सेयेख्रिएनो टेपा, माइपाक देवी आयेकपम) बनाम थाईलैंड
सुबह 10:30 बजे से - महिलाओं का क्वाड्रेंट सेमीफ़ाइनल - भारत (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12 बजे से - पुरुषों का क्वाड्रेंट सेमीफ़ाइनल - भारत बनाम (तय होना बाकी)
ताइक्वांडो
सुबह 6:20 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, राउंड ऑफ़ 16 - कशिश मलिक बनाम सिउ वाई लैम (हांगकांग, चीन)
सुबह 6:50 बजे से - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, क्वार्टरफ़ाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 7:30 बजे से - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, सेमीफ़ाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
सुबह 8 बजे - मिक्स्ड इंडिविजुअल वर्चुअल ताइक्वांडो, फ़ाइनल - कशिश मलिक (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर)
वॉलीबॉल
सुबह 6:30 बजे - पुरुषों की टीम (5वें-8वें स्थान के लिए क्लासिफ़िकेशन) - भारत बनाम रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया
रेसलिंग
सुबह 7:08 बजे - महिलाओं की रेसलिंग 50 किलोग्राम 1/8 फ़ाइनल - दीपांशी बनाम युई सुसाकी
सुबह 7:25 बजे - पुरुषों की फ़्रीस्टाइल 125 किलोग्राम 1/8 फाइनल - रजत रुहल बनाम येदिगे कासिमबेकल
सुबह 7:32 बजे - महिलाओं की रेसलिंग 76 किलोग्राम 1/8 फाइनल - प्रिया बनाम आइपेरी मेडेट Kyzy
सुबह 8:02 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम 1/8 फाइनल - सुजीत बनाम सैयद उमर जजई
सुबह 8:26 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 50 किलोग्राम 1/4 फाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:31 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम 1/4 फाइनल - रजत रुहल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:41 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 76 किलोग्राम 1/4 फाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:10 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम 1/4 फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:19 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 50 किलोग्राम सेमीफाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:26 बजे से - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम सेमीफाइनल - रजत रुहल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:26 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 76 किलोग्राम सेमीफाइनल - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:45 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम सेमीफाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:52 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 50 किलोग्राम रेपेचेज - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:53 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 76 किलोग्राम रेपेचेज - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 9:59 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम रेपेचेज - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:07 बजे से - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम रेपेचेज - रजत रुहल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:30 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल मैच - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:46 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम फाइनल - सुजीत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:21 बजे से - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - रजत रुहल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:41 बजे - पुरुषों की फ्रीस्टाइल 125 किलोग्राम फ़ाइनल - रजत रुहल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:51 बजे से - महिलाओं की कुश्ती 50 किलोग्राम ब्रॉन्ज़ मेडल मैच - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:05 बजे - महिलाओं की कुश्ती 50 किलोग्राम फाइनल - दीपांशी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:12 बजे - महिलाओं की कुश्ती 76 किलोग्राम ब्रॉन्ज मेडल मैच - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
शाम 4:32 बजे - महिलाओं की कुश्ती 76 किलोग्राम रेपेचेज - प्रिया (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)