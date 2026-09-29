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वुशु से कुराश तक: इन 'अनजान' खेलों में चमक रहा भारत का सितारा, एशियन गेम्स में बना रहे रिकॉर्ड

एशियाई खेल 2026 में भारतीय टीम का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. पिछले एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बाद इस बार जापान में भारतीय दल उम्मीद के मुताबिक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 29, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 11:00 AM IST
वुशु से कुराश तक: इन 'अनजान' खेलों में चमक रहा भारत का सितारा, एशियन गेम्स में बना रहे रिकॉर्ड
Image Credit: सुचिका तरियाल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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