Asian Games 2026: कबड्डी में भारत ने दिखाया अपना दबदबा, जापान को 49-23 से बुरी तरह रौंदा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की. सुनील कुमार की अगुआई में टीम इंडिया ने मेजबान जापान को 49-23 के बड़े अंतर से हराया. पूरे मुकाबले में भारत का खेल काफी आक्रामक रहा और जापान की टीम ज्यादातर समय दबाव में नजर आई. मैच शुरू होते ही भारतीय रेडर्स ने जापान के डिफेंस पर हमला बोल दिया. एक के बाद एक सफल रेड से भारत ने लगातार अंक जुटाए. दूसरी ओर भारतीय डिफेंडर्स ने भी जापानी खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं दिए. यही वजह रही कि भारत ने शुरुआती मिनटों में ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.
पहले हाफ में आशू मलिक भारत के लिए सबसे जबरदस्त खिलाड़ियों में से एक रहे. उन्होंने एक रेड में जापान के तीन खिलाड़ियों को आउट कर शानदार सुपर रेड लगाई. उनकी लगातार सफल रेड से भारतीय टीम को तेजी से अंक मिलते रहे. भारत के डिफेंस ने भी कमाल किया और जापान को पहले हाफ में दो बार ऑलआउट कर दिया. पहले हाफ के खत्म होने तक मुकाबला लगभग पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था. टीम इंडिया ने 31-9 की बड़ी बढ़त बना ली थी. इस स्कोर ने साफ कर दिया था कि जापान के लिए दूसरे हाफ में वापसी करना बेहद मुश्किल होने वाला है.
दूसरे हाफ में जापान ने कुछ बेहतर खेल दिखाया और लगातार अंक हासिल करने की कोशिश की. हालांकि, भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार जैसे खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा. अर्जुन ने आते ही अंक हासिल किया और भारत ने जल्द ही फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया. जापान की कोशिशों के बावजूद भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखा. भारत ने एक बार फिर जापान को ऑलआउट कर मुकाबले को पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया. जापानी डिफेंस ने बाद में भारतीय रेडर्स को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक भारत काफी बड़ी बढ़त बना चुका था.
भारत की इस शानदार जीत में आशू मलिक और राहुल का प्रदर्शन खास रहा. दोनों ने अहम मौकों पर टीम के लिए अंक जुटाए और जापान पर दबाव बनाए रखा. रेडिंग और डिफेंस के बेहतरीन तालमेल ने भारत को मुकाबले में एकतरफा बढ़त दिलाई. जापान के खिलाफ जीत के बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला मंगलवार को साउथ कोरिया से होगा. टीम इंडिया इस मुकाबले में भी अपनी लय बरकरार रखते हुए जीत का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी.