/एशियन गेम्स 2026: थाईलैंड को हराकर महिला टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में भारत, नॉर्थ कोरिया से होगी अगली भिड़ंत

एशियन गेम्स 2026 में भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने मंगलवार को थाईलैंड को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. भारतीय टीम ने 2-1 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में पहुंची. क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना नॉर्थ कोरिया से होगा. यशस्विनी घोरपड़े ने दो जीत के साथ भारत को मुकाबले में बनाए रखा, जबकि श्रीजा अकुला ने ओलंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट सुथासिनी सावेत्ताबुत पर 3-1 (9-11, 11-6, 12-10, 11-8) से जीत हासिल करके मुकाबला पक्का कर दिया.
भारत ने अब तक एशियन गेम्स टेबल टेनिस में तीन कांस्य पदक जीते हैं. यह सफलता जकार्ता 2018 में मिली थी, जहां भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स में देश के लिए पहला टेबल टेनिस मेडल जीता. इसके बाद शरत कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स्ड डबल्स में एक और कांस्य पदक जीता. हांगझोऊ 2023 में, सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने महिला डबल्स में कांस्य पदक जीता था.
इससे पहले, भारत के कराटे खिलाड़ी चेतन भट्ट मंगलवार को कांस्य पदक मैच में चीनी ताइपे के चुंग मेंग-यू से सेंशु के हाथों हारने के बाद पुरुषों की 84 किग्रा कुमाइट में पोडियम फिनिश से चूक गए. कांस्य पदक के मुकाबले में चेतन का मुकाबला चीनी ताइपे के मेंग-यू चू से हुआ। स्कोर 1-1 से बराबर था और मेंग-यू को सेंशु के जरिए विजेता घोषित किया गया. भट्ट इससे पहले अपना सेमीफाइनल जॉर्डन के मोहम्मद अलजा'फारी से 8-0 से हार गए थे.
इस बीच, रोहित बेनेडिक्शन, दानुश सुरेश, ऋषभ दास और आकाश मणि की भारत की चौकड़ी ने 3:40.41 सेकंड का समय निकालकर हीट्स में 16 देशों में सातवां स्थान हासिल किया और पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी ग्रुप डी में थाईलैंड की अलीशा जिग्लर से महिला एकल ओपनर में 4-1 (1-4, 4-0, 4-0, 4-2, 6-4) से हार गईं. आगे बढ़ने का मौका पाने के लिए उन्हें पाकिस्तान की कायनात शालवानी के खिलाफ अपना अगला मैच जीतना होगा.
इस बीच, जय मीना ने ग्रुप डी में अपने एकमात्र सॉफ्ट टेनिस पुरुष एकल मैच में पाकिस्तान के हुसैन अरैन को 4-0 (4-2, 4-0, 4-2, 4-0) से हराकर नॉकआउट में जगह बनाई. सेपकटकराव में, भारत पुरुषों की टीम रेगु में मलेशिया के खिलाफ अपना दूसरा ग्रुप बी मैच 0-2 (15-9, 15-12) से हारने के बाद लगभग बाहर हो गया है. वे बुधवार को अपने आखिरी ग्रुप गेम में फिलीपींस के खिलाफ खेलेंगे.