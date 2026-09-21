Asian Games 2026: भारत को पहली बार एमएमए में मिला मेडल, सुचिका तारियाल ने जीता ऐतिहासिक ब्रॉन्ज

सुचिका तारियाल ने एमएमए में अपना डेब्यू 2017 में किया था. उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत जीत के साथ की, लेकिन इसके बाद करीब सात साल तक इस खेल से दूर रहीं. इस दौरान उन्होंने जूडो और जिउ-जित्सु पर ध्यान दिया और इन खेलों में अपनी तकनीक को और मजबूत बनाया. इसके बाद में सुचिका ने एमएमए में वापसी की और फिर से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया. उनकी वापसी सफल रही और नवंबर 2024 में उन्होंने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के साथ कई मुकाबलों की डील साइन की. यह उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका दिया. घुटने की चोट जैसी चुनौतियों से उबरकर सुचिका तारियाल ने शानदार वापसी की. खेल के अलावा उन्हें लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो 'रोडीज' में भाग लेने की वजह से भी पहचान मिली, जिससे वह खेल जगत के बाहर भी लोगों के बीच चर्चित हुईं.