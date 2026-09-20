एशियन गेम्स 2026 में भारत का धमाल, शूटिंग में जीता सिल्वर, MMA में भी मेडल हुआ पक्का

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत मेडल के साथ की है. भारतीय निशानेबाजों ने रविवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मेडल खाता खोल दिया. वहीं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया है. बता दें कि एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया.
तीनों निशानेबाजों ने मिलकर 1898 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. चीन ने भारत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. वहीं, जापान चौथे स्थान पर रहा, जबकि कोरिया की टीम भी मुकाबले में बनी हुई थी. एलावेनिल वलारिवन ने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने 633.5 अंक हासिल किए और अपने शानदार स्कोर की बदौलत महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत फाइनल में भी जगह बना ली.
एलावेनिल के अलावा सोनम मस्कर ने भी व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. ऐसे में अब दोनों भारतीय निशानेबाजों से व्यक्तिगत स्पर्धा में भी पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं. भारतीय शूटिंग टीम ने शुरुआत से ही मजबूत प्रदर्शन किया और टीम इवेंट में पोडियम स्थान हासिल किया. यह मोमेंटम देश के लिए इसलिए भी खास है, क्योंकि कॉम्पिटीशन के शुरुआती दौर में ही भारतीय दल ने मेडल जीतकर अपना अभियान मजबूती से शुरू किया है.
सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किग्रा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) स्पर्धा में शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया. इस जीत के साथ उनका पदक भी पक्का हो गया. सुचिका ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को मात दी. बैगलमा ने दूसरे और आखिरी राउंड में आक्रामक रुख अपनाया और मुकाबले में वापसी की कोशिश की. उन्होंने सुचिका पर लगातार दबाव बनाया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने अपनी डिफेंस को मजबूत बनाए रखा.
मुकाबला आगे बढ़ने के साथ सुचिका ने एक शानदार रिवर्सल किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिराकर कंट्रोल हासिल कर लिया. इसके बाद उन्होंने राउंड के अंत तक अपनी पकड़ बनाए रखी और जीत सुनिश्चित कर ली. इस जीत के साथ सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उनकी जीत ने भारत के लिए एशियन गेम्स में एक और पदक पक्का कर दिया है. इस तरह भारत को एक ही दिन में शूटिंग में सिल्वर मेडल और MMA में एक और पदक की गारंटी मिल गई है. भारतीय दल के लिए यह आइची-नागोया एशियन गेम्स की शानदार शुरुआत साबित हुई है.