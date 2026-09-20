Asian Games 2026: भारत की ऐतिहासिक जीत, हॉकी में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदा, दीपिका ने दनादन दागे 8 गोल

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने रविवार को शानदार अंदाज में अपना अभियान शुरू किया. भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में उज़्बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में दीपिका ने अकेले 8 गोल दागकर जमकर सुर्खियां बटोरीं. वहीं, भारतीय महिला शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का पदक खाता भी खोल दिया. भारतीय महिला हॉकी टीम ने मैच की शुरुआत से ही उज्बेकिस्तान पर दबाव बनाए रखा. छठे मिनट में ललरेमसियामी ने भारत के लिए पहला गोल किया. नवनीत कौर के शुरुआती प्रयास को गोलकीपर ने रोक दिया था, लेकिन भारत ने रिबाउंड पर गेंद हासिल कर ली और ललरेमसियामी ने कोई गलती नहीं की.
दीपिका ने इसके बाद दाईं ओर से शानदार स्ट्राइक लगाकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया. कुछ ही देर बाद सुनेलिता के बेहतरीन पास पर इशिका ने फर्स्ट-टाइम शॉट के जरिए तीसरा गोल कर दिया. पहले क्वार्टर के खत्म होने से पहले बलजीत ने रिबाउंड पर गोल करते हुए स्कोर 4-0 कर दिया. दूसरे क्वार्टर में भी भारत का आक्रमण लगातार जारी रहा. नेहा ने रिवर्स हिट पर शानदार गोल करके भारत की बढ़त 5-0 कर दी. इसके बाद दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपना दूसरा गोल किया. रुतुजा ने रिबाउंड पर गोल करके स्कोर 7-0 कर दिया. इसके बाद दीपिका ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलते हुए अपनी हैट्रिक पूरी की. हाफ टाइम तक भारत ने 8-0 की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी.
तीसरे क्वार्टर में तो दीपिका ने गोलों की झड़ी लगा दी. उन्होंने लगातार चार और गोल किए और सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए. इस तरह उनका व्यक्तिगत स्कोर सात गोल तक पहुंच गया. इसी दौरान इशिका, साक्षी राणा और ललथंतलुआंगी ने भी गोल किए. भारतीय टीम ने तीसरे क्वार्टर के अंत तक 15-0 की बढ़त बना ली थी. चौथे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रमण की रफ्तार कम नहीं की. नवनीत कौर ने गोल करके टीम की बढ़त और मजबूत की. दीपिका ने अपना आठवां गोल पूरा किया, जबकि इशिका ने भी हैट्रिक पूरी कर ली. ललथंतलुआंगी और नेहा ने भी गोल दागे. आखिरकार भारत ने मुकाबला 19-0 से अपने नाम कर लिया.
भारत की इस बड़ी जीत की सबसे बड़ी स्टार दीपिका रहीं. उन्होंने कुल 8 गोल किए, जिनमें पेनल्टी कॉर्नर से किए गए कई गोल शामिल रहे. इशिका ने 3 गोल दागे. नेहा और ललथंतलुआंगी ने 2-2 गोल किए, जबकि ललरेमसियामी, बलजीत, साक्षी राणा और नवनीत कौर ने 1-1 गोल का योगदान दिया. हॉकी के साथ भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने भी शानदार शुरुआत की. ग्रुप एफ के मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया. श्रीजा अकुला, दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई.
भारत ने इसके अलावा शूटिंग में भी शानदार शुरुआत की. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. भारतीय टीम ने कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. चीन ने इस स्पर्धा में भारत से आगे रहते हुए पहला स्थान हासिल किया. एलावेनिल वलारिवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 633.5 अंक हासिल किए और व्यक्तिगत फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली. सोनम मस्कर ने भी व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इस तरह एशियन गेम्स 2026 में भारत ने एक ही दिन हॉकी, टेबल टेनिस और शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की.