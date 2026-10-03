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Asian Games 2026: गोल्फ में भारत को मिला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, प्रणवी ने किया कमाल, महिला टीम ने जीता सिल्वर

एशियन गेम्स 2026 में प्रणवी उर्स ने इतिहास रच दिया है. वह कासुगाई कंट्री क्लब ईस्ट कोर्स में चार दिन तक चले इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 03, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:50 PM IST
Asian Games 2026: गोल्फ में भारत को मिला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल, प्रणवी ने किया कमाल, महिला टीम ने जीता सिल्वर
Image Credit: प्रणवी उर्स

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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