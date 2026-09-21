Asian Games 2026: गोल की बारिश... हॉकी में भारतीय महिला टीम की प्रचंड जीत, इंडोनेशिया को 17-1 से रौंदा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार फॉर्म जारी है. उज्बेकिस्तान के खिलाफ 19-0 की धमाकेदार जीत के बाद भारत ने अपने दूसरे पूल बी मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में दीपिका सेहरावत और रुतुजा पिसाल भारतीय जीत की सबसे बड़ी स्टार रहीं. भारत ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा बनाए रखा और इंडोनेशिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. रिकॉर्ड बनाने वाली दीपिका सेहरावत ने मुकाबले में भारत के गोलों का खाता खोला. उन्होंने आठवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को शानदार ड्रैगफ्लिक के जरिए गोल में बदल दिया. इससे पहले मैच में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दीपिका ने अकेले 8 गोल दागकर एशियन गेम्स के एक मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था. इंडोनेशिया के खिलाफ भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए कुल तीन गोल किए.
भारत ने पहले क्वार्टर में ही इंडोनेशिया की मुश्किलें बढ़ा दीं. दीपिका के बाद सुनेलिता टोप्पो ने 11वें मिनट, लालरेमसियामी ने 13वें मिनट और रुतुजा पिसाल ने 15वें मिनट में गोल किया. इस तरह पहले क्वार्टर के खत्म होने तक भारत ने 4-0 की बढ़त हासिल कर ली थी. लालरेमसियामी ने पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत के शॉट को गोलकीपर द्वारा रोकने के बाद मिले रिबाउंड पर गोल किया. वहीं, रुतुजा ने भी दीपिका के शॉट को गोलकीपर द्वारा रोकने के बाद रिबाउंड पर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाया. दूसरे क्वार्टर की शुरुआत भी भारत ने गोल से की. 16वें मिनट में लालरेमसियामी ने शानदार रिवर्स हिट लगाकर अपना दूसरा गोल कर दिया. इसके बाद 20वें मिनट में रुतुजा पिसाल ने एक और गोल करते हुए भारत को 6-0 से आगे कर दिया. नेहा ने सर्कल में गेंद पहुंचाई और रुतुजा ने शानदार फिनिश के साथ मौका भुना लिया.
भारत का आक्रामक खेल यहीं नहीं रुका. साक्षी राणा ने 25वें मिनट, दीपिका ने 28वें मिनट और सुनेलिता टोप्पो ने 30वें मिनट में गोल किए. इस तरह हाफ टाइम तक भारत ने 9-0 की बढ़त बना ली. पहले हाफ में भारत ने गेंद पर करीब 55 प्रतिशत कब्जा रखा और उसे कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि इंडोनेशिया को सिर्फ दो पेनल्टी कॉर्नर मिले. आंकड़ों से साफ था कि भारतीय टीम ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना रखा था. ब्रेक के बाद भी भारतीय टीम ने अपनी रफ्तार कम नहीं की. कप्तान सलीमा टेटे ने 34वें मिनट, नवनीत ने 35वें, इशिका ने 36वें, रुतुजा ने 39वें और दीपिका ने 40वें मिनट में गोल दागे. इस दौरान इंडोनेशिया की इनेस आदियिता ने 32वें मिनट में एक गोल करके अपनी टीम का खाता खोला.इसके बाद भारत ने आखिरी क्वार्टर में भी हमला जारी रखा. नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में लगातार दो गोल किए, जबकि साक्षी राणा ने 57वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा.आखिरकार भारत ने मुकाबला 17-1 से अपने नाम कर लिया.
भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपने अभियान की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की थी. पहले मैच में भारत ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था. उस मुकाबले में दीपिका सेहरावत ने अकेले आठ गोल किए थे, जिनमें पांच पेनल्टी कॉर्नर से आए थे. इशिका ने भी हैट्रिक लगाई थी. दीपिका का यह प्रदर्शन उन्हें एशियन गेम्स के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनाने वाला रिकॉर्ड भी लेकर आया. अब इंडोनेशिया के खिलाफ तीन और गोल के साथ उन्होंने भारत की लगातार दूसरी बड़ी जीत में भी अहम भूमिका निभाई.