Asian Games 2026: गोल की बारिश... हॉकी में भारतीय महिला टीम की प्रचंड जीत, इंडोनेशिया को 17-1 से रौंदा

भारत का आक्रामक खेल यहीं नहीं रुका. साक्षी राणा ने 25वें मिनट, दीपिका ने 28वें मिनट और सुनेलिता टोप्पो ने 30वें मिनट में गोल किए. इस तरह हाफ टाइम तक भारत ने 9-0 की बढ़त बना ली. पहले हाफ में भारत ने गेंद पर करीब 55 प्रतिशत कब्जा रखा और उसे कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि इंडोनेशिया को सिर्फ दो पेनल्टी कॉर्नर मिले. आंकड़ों से साफ था कि भारतीय टीम ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना रखा था. ब्रेक के बाद भी भारतीय टीम ने अपनी रफ्तार कम नहीं की. कप्तान सलीमा टेटे ने 34वें मिनट, नवनीत ने 35वें, इशिका ने 36वें, रुतुजा ने 39वें और दीपिका ने 40वें मिनट में गोल दागे. इस दौरान इंडोनेशिया की इनेस आदियिता ने 32वें मिनट में एक गोल करके अपनी टीम का खाता खोला.इसके बाद भारत ने आखिरी क्वार्टर में भी हमला जारी रखा. नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में लगातार दो गोल किए, जबकि साक्षी राणा ने 57वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा.आखिरकार भारत ने मुकाबला 17-1 से अपने नाम कर लिया.