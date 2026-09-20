Asian Games 2026: हॉकी में भारत ने मचाई तबाही, इंडोनेशिया के खिलाफ कर दी गोल की बरसात, 13-1 से बुरी तरह रौंदा

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की है. पूल-ए के मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से करारी शिकस्त दी. इस मुकाबले में दिलप्रीत सिंह सबसे बड़े स्टार रहे, जिन्होंने अकेले चार गोल दागे. भारत ने शुरुआत से ही दबाव बनाया और लगातार गोल करते हुए मुकाबले को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा. भारत ने मैच के शुरुआती मिनटों से ही आक्रामक खेल दिखाया. शिलानंद लाकड़ा ने पांचवें मिनट में गोल करके भारत का खाता खोला. इसके बाद 12वें मिनट में अभिषेक ने गोल करते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी. पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने इंडोनेशिया को कोई मौका नहीं दिया और 2-0 की बढ़त के साथ आगे रहा.
दूसरे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने अपना पहला गोल किया. इस गोल के लिए सुमित और अभिषेक ने शानदार मौका बनाया. इसके कुछ ही देर बाद दिलप्रीत ने एक और गोल कर दिया. रंजीत सिंह ने बाईं तरफ से गेंद को गोल के सामने पहुंचाया, जहां दिलप्रीत ने उसे आसानी से गोल में डाल दिया. इसके बाद राजिंदर सिंह ने भी गोल किया और भारत की बढ़त लगातार बढ़ती चली गई. भारत का हमला यहीं नहीं रुका. 21वें मिनट में मंदीप सिंह ने गोल किया, जबकि इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 28वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया. पहले हाफ के अंत तक भारत ने 7-0 की बड़ी बढ़त बना ली थी. इंडोनेशिया के लिए भारतीय हमलों को रोकना बेहद मुश्किल साबित हुआ.
दूसरे हाफ में इंडोनेशिया ने वापसी की कोशिश की और 33वें मिनट में अल अरध औलिया ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया. हालांकि, इस गोल के बाद भारत ने तुरंत जवाब दिया. 35वें मिनट में शिलानंद ने अपना दूसरा गोल किया और सिर्फ दो मिनट बाद दिलप्रीत ने शानदार फिनिश के साथ अपना हैट्रिक पूरा कर लिया. दिलप्रीत सिंह लगातार इंडोनेशियाई डिफेंस पर दबाव बना रहे थे. उनके चौथे गोल के मौके से पहले गेंद गोल के सामने पहुंची, लेकिन वह उसे गोल में नहीं डाल सके. इसके बाद सुखजीत सिंह ने रिबाउंड पर गोल कर दिया. इसके बाद 46वें मिनट में सुखजीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. 48वें मिनट में उन्होंने एक और गोल किया. फिर 49वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने अपना चौथा गोल दागते हुए भारत के स्कोर को 13-1 तक पहुंचा दिया.
भारतीय टीम अब एशियन गेम्स में अपने अगले मुकाबले में मंगलवार को श्रीलंका से भिड़ेगी. इंडोनेशिया के खिलाफ मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी मजबूत होगा. भारतीय मेंस हॉकी टीम के पास एशियन गेम्स में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. भारत अब तक चार बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है. 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. उस टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह ने की थी. एशियन गेम्स में मेंस हॉकी का गोल्ड मेडल जीतना सिर्फ मेडल तक सीमित नहीं रहेगा.
अगर भारत जापान में गोल्ड मेडल जीतता है, तो उसे लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफिकेशन का रास्ता मिल सकता है. एशियन गेम्स में भारत का मेंस हॉकी में रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. 2006 दोहा एशियन गेम्स को छोड़ दें तो भारत हर एडिशन में पोडियम पर रहा है. भारत ने अब तक 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं. हाल में हुए FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और टीम को आठवें स्थान से संतोष करना पड़ा था. ऐसे में एशियन गेम्स में 13-1 की धमाकेदार जीत कप्तान हरमनप्रीत सिंह और कोच क्रेग फुल्टन की टीम के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली शुरुआत साबित हो सकती है.