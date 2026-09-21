Asian Games 2026 Live: भारत के लिए आज बड़ा दिन, कबड्डी से शूटिंग तक मेडल की बड़ी उम्मीदें

मेंस टीम रेगु सेपकटकराव में जापान के खिलाफ 5-10 से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी की. आकाश के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आने के बाद टीम ने लगातार सात पॉइंट हासिल किए और पहला सेट 15-13 से जीत लिया. इसके बाद भारत ने दूसरे सेट में दबदबा बनाए रखा और मैच 15-13, 15-7 से जीत लिया. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफाइंग में (जो टीम इवेंट का फाइनल भी है) भारत के रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों ने मुकाबला शुरू कर दिया है. हिमांशु ने 105.3 के स्कोर के साथ शुरुआत की और शुरुआती दौर में आठवें स्थान पर रहे, जबकि पार्थ 104.5 के स्कोर के साथ 13वें और रुद्रांक्ष 104.2 के स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रहे. स्टैंडिंग अभी बदल सकती है, क्योंकि शूटर्स ने अलग-अलग संख्या में शॉट्स पूरे किए हैं. महिलाओं के चांगक्वान वुशु में, न्येमन वांगसु ने 9.573 का स्कोर किया और अभी तक प्रदर्शन करने वाले 14 एथलीट्स में 13वें स्थान पर हैं, जिससे वह मेडल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. वहीं, सॉफ्ट टेनिस मिक्स्ड डबल्स में जय मीना और आध्या तिवारी ने शानदार शुरुआत की और कंबोडिया को 4-1, 4-0, 4-2, 4-1, 4-2 से हराया. अब उनका मुकाबला मंगोलिया से होगा.