Asian Games 2026 Live: भारत के लिए आज बड़ा दिन, कबड्डी से शूटिंग तक मेडल की बड़ी उम्मीदें

Asian Games 2026 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 में आज भारत की नजर पहले गोल्ड मेडल पर होगी. कबड्डी, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, MMA और वुशु में भारतीय खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे. आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है. रविवार को दो सिल्वर मेडल के साथ शुरुआत करने के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर गोल्ड मेडल पर है. सोमवार को कबड्डी, शूटिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, MMA और वुशु समेत कई खेलों में भारत के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे. भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमें आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. दोनों टीमों के सामने अपने-अपने खिताब को बरकरार रखने की चुनौती होगी. कबड्डी में भारत का रिकॉर्ड मजबूत रहा है और ऐसे में इस खेल से देश को मेडल की बड़ी उम्मीदें हैं. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम अपने अभियान का आगाज बांग्लादेश के खिलाफ करेगी. टीम की कोशिश टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करने की होगी.
टेबल टेनिस में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहेगा. दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्रुप एफ में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे. शूटिंग में भारत के पास सोमवार को बड़ा मौका होगा. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम फाइनल खेले जाएंगे. पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लों और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल भारतीय चुनौती पेश करेंगे. MMA में सुचिका तारियाल महिलाओं के पारंपरिक 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में उतरेंगी. सेमीफाइनल में जीत उन्हें गोल्ड मेडल के एक कदम और करीब पहुंचा देगी. वुशु में न्येमन वांग्सू महिलाओं के चांगक्वान फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. फाइनल में उनका प्रदर्शन भारत की मेडल टैली पर सीधा असर डाल सकता है. ऐसे में वुशु भी सोमवार को भारत के लिए अहम खेलों में शामिल रहेगा. एशियन गेम्स 2026 के पहले दिन भारत ने दो सिल्वर मेडल हासिल किए. दोनों मेडल में निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन की अहम भूमिका रही. दिन का अंत भारत ने दो सिल्वर मेडल के साथ किया और मेडल टैली में वह 10वें स्थान पर रहा. लाइव स्कोर, भारतीय खिलाड़ियों के नतीजे, मेडल अपडेट और दिन के बड़े पलों पर नजर बनी रहेगी.
मेंस टीम रेगु सेपकटकराव में जापान के खिलाफ 5-10 से पिछड़ने के बाद भारत ने शानदार वापसी की. आकाश के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आने के बाद टीम ने लगातार सात पॉइंट हासिल किए और पहला सेट 15-13 से जीत लिया. इसके बाद भारत ने दूसरे सेट में दबदबा बनाए रखा और मैच 15-13, 15-7 से जीत लिया. पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफाइंग में (जो टीम इवेंट का फाइनल भी है) भारत के रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों ने मुकाबला शुरू कर दिया है. हिमांशु ने 105.3 के स्कोर के साथ शुरुआत की और शुरुआती दौर में आठवें स्थान पर रहे, जबकि पार्थ 104.5 के स्कोर के साथ 13वें और रुद्रांक्ष 104.2 के स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रहे. स्टैंडिंग अभी बदल सकती है, क्योंकि शूटर्स ने अलग-अलग संख्या में शॉट्स पूरे किए हैं. महिलाओं के चांगक्वान वुशु में, न्येमन वांगसु ने 9.573 का स्कोर किया और अभी तक प्रदर्शन करने वाले 14 एथलीट्स में 13वें स्थान पर हैं, जिससे वह मेडल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. वहीं, सॉफ्ट टेनिस मिक्स्ड डबल्स में जय मीना और आध्या तिवारी ने शानदार शुरुआत की और कंबोडिया को 4-1, 4-0, 4-2, 4-1, 4-2 से हराया. अब उनका मुकाबला मंगोलिया से होगा.
शूटिंग
सुबह 6:15 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल
सुबह 6:30 बजे- मेन्स स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- मेराज अहमद खान, अनंतजीत सिंह नरूका और भवतेघ सिंह गिल
सुबह 6:30 बजे- विमेंस स्कीट इंडिविजुअल और टीम इवेंट (पहला दिन)- परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान
सुबह 9:00 बजे- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल- हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांक्ष पाटिल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
टेबल टेनिस
सुबह 6:15 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (विमेंस टीम ग्रुप F)
दोपहर 3:30 बजे- भारत बनाम पाकिस्तान (मेन्स टीम ग्रुप F)
सॉफ्ट टेनिस
सुबह 5:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम विवा चाओ/चानरोसेका खुन (कंबोडिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
सुबह 6:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम बुड न्यामदोरज/एन्खखुस्लेन गनबातर (मंगोलिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
सुबह 7:30 बजे- आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम किम येओन-ह्वा/जेक्यू पार्क (साउथ कोरिया)- मिक्स्ड डबल्स ग्रुप B
दोपहर 12:00 बजे- मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल और फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
तैराकी
सुबह 6:32 बजे- मेन्स 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट्स- ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज
सुबह 6:46 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्टाइल हीट्स- मणि आकाश
सुबह 6:50 बजे- मेन्स 50 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स- गीतेश शाह
सुबह 7:06 बजे- मेन्स 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक हीट्स- धनुष सुरेश
वुशु
सुबह 5:30 बजे- विमेंस चांगक्वान फाइनल- न्येमन वांगसु
दोपहर 3:15 बजे- विमेंस 60 किग्रा राउंड ऑफ और 16- रोशिबिना देवी बनाम मोस्ट खातून (बांग्लादेश)
दोपहर 3:50 बजे- मेन्स 56 किग्रा राउंड ऑफ 16- आर्यन बनाम शहजादा सफी (अफगानिस्तान)
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA)
सुबह 8:00 बजे- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा सेमीफाइनल- सुचिका तरियाल बनाम टेओ हुई हून (सिंगापुर)
हॉकी
सुबह 9:30 बजे- भारत बनाम इंडोनेशिया (विमेंस पूल B)
कबड्डी
सुबह 9:45 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स ग्रुप A)
शाम 4:15 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (विमेंस ग्रुप A)
बैडमिंटन
सुबह 11:30 बजे- भारत बनाम बांग्लादेश (मेन्स टीम फर्स्ट राउंड)
बॉक्सिंग
दोपहर 2:45 बजे- मेन्स 70 किग्रा राउंड ऑफ 32- सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी (थाईलैंड)
सेपक टकरा
सुबह 5:30 बजे- भारत बनाम जापान (मेन्स टीम रेगू ग्रुप B)