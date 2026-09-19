/एशियन गेम्स 2026: क्विम्सी डिसूजा का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूटा, अब ब्रॉन्ज के लिए युइना सकामोटो से होगी टक्कर

भारत की क्विम्सी डिसूजा का एशियन गेम्स 2026 में टेकबॉल विमेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने और गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया. नागोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले गए इस सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें इंडोनेशिया की इमा सुमाया के खिलाफ 1-2 से हार झेलनी पड़ी. अब भारतीय खिलाड़ी की नजर ब्रॉन्ज मेडल पर होगी. एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहीं 24 वर्षीय क्विम्सी ने मुकाबले की शुरुआत बेहद आत्मविश्वास के साथ की. उन्होंने पहले सेट में इमा सुमाया को ज्यादा मौके नहीं दिए और 12-7 से सेट अपने नाम कर लिया. इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थीं.
दूसरे सेट में इमा सुमाया ने शानदार वापसी की. इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद गेम पर पकड़ बनानी शुरू की और क्विम्सी पर दबाव बढ़ा दिया. आखिरकार उन्होंने दूसरा सेट 12-9 से जीतकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. तीसरे और निर्णायक सेट में क्विम्सी ने एक बार फिर तेज शुरुआत की. उन्होंने पहले 3-0 की बढ़त बनाई और स्कोर 4-1 तक पहुंचा दिया. हालांकि, इसके बाद इमा सुमाया ने लगातार अंक जुटाते हुए मुकाबले का रुख बदल दिया. उन्होंने निर्णायक सेट 12-7 से जीत लिया और फाइनल में अपनी जगह बना ली.
सेमीफाइनल में हार के बाद क्विम्सी डिसूजा अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करेंगी. रविवार को उनका सामना वर्ल्ड नंबर-7 जापान की युइना सकामोटो से होगा. इस मैच में जीत भारत को एशियन गेम्स में टेकबॉल का पहला मेडल दिला सकती है. क्विम्सी ने अपने एशियन गेम्स अभियान की शुरुआत ही बड़ी जीत से की थी. ग्रुप ए के पहले मुकाबले में उन्होंने टॉप सीड जापान की युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया. क्विम्सी ने पहला सेट 10-12 से गंवाया, लेकिन इसके बाद 12-11 और 13-11 से अगले दोनों सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
पहले मुकाबले की जीत के बाद क्विम्सी का आत्मविश्वास और बढ़ा. उन्होंने ग्रुप ए के दूसरे मैच में कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को सीधे सेटों में शिकस्त दी. भारतीय खिलाड़ी ने यह मुकाबला 12-9 और 12-7 से जीता. ग्रुप स्टेज में दोनों मुकाबले जीतने के बाद क्विम्सी डिसूजा ग्रुप ए में टॉप पोजिशन पर रहीं. इस प्रदर्शन के कारण उन्हें क्वार्टर फाइनल खेलने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाई. क्विम्सी डिसूजा ने विमेंस सिंगल्स के अलावा मिक्स्ड डबल्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ जोड़ी बनाई. भारतीय जोड़ी ने अपने ग्रुप ए के शुरुआती मुकाबले में फिलीपींस की जोआना अबुलेंसिया और प्रिंस अगस्टिन को हराकर अभियान की शुरुआत की.