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एशियन गेम्स 2026: फुटबॉल छोड़ अपनाया टेकबॉल, अब ऐतिहासिक मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर क्विमसी डिसूजा

Quimcy Dsouza Teqball: एशियाई खेल 2026 में भारत की 24 वर्षीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी डिसूजा ने महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने पहला पदक पक्का करने की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 18, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:05 PM IST
एशियन गेम्स 2026: फुटबॉल छोड़ अपनाया टेकबॉल, अब ऐतिहासिक मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर क्विमसी डिसूजा
Image Credit: टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी डिसूजा

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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