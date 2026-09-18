/एशियन गेम्स 2026: फुटबॉल छोड़ अपनाया टेकबॉल, अब ऐतिहासिक मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर क्विमसी डिसूजा

Quimcy Dsouza Teqball: भारत की 24 वर्षीय खिलाड़ी क्विमसी डिसूजा नागोया ने आयोजित एशियाई खेलों में टेकबॉल स्पर्धा के अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया है. वह पहले पायदान पर रहकर देश के लिए इस खेल का पहला पदक सुरक्षित करने से महज एक जीत दूर हैं. उन्होंने शुक्रवार को अपने ग्रुप मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त युइना सकामोतो को 10-12, 12-11, 13-11 से हराने के बाद कंबोडिया की कोएमयीन डी को 12-9, 12-7 से पराजित कर शानदार वापसी की.
क्विमसी शनिवार को महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया की सुमाया से भिड़ेंगी, जहां जीत दर्ज करते ही एशियाई खेलों के पोडियम पर उनका ऐतिहासिक स्थान पक्का हो जाएगा. यदि उन्हें इस मैच में हार का सामना करना पड़ता है, तब भी उनके पास म्यांमार की वाई खिन हिन और लेबनान की कमर डैंडल के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की पराजित खिलाड़ी के खिलाफ कांस्य पदक जीतने का मौका रहेगा.
पुरुष युगल स्पर्धा में भारतीय टीम का अभियान समाप्त होने के बाद क्विमसी की यह सफलता और भी महत्वपूर्ण हो गई है. ग्रुप-बी में शामिल डेक्लान मार्शल गोंसाल्वेस और मोहम्मद अनस इमरान बेग की भारतीय जोड़ी वियतनाम और दक्षिण कोरिया से अपने दोनों मैच 0-2 से हारकर क्वार्टर फाइनल से पहले ही बाहर हो गई. हालांकि, अनस बेग मिश्रित युगल स्पर्धा में क्विमसी के साथ पदक की दौड़ में अब भी बने हुए हैं.
एशियाई खेलों में पदक जीतने के मुहाने पर खड़ी मुंबई में जन्मी क्विमसी डिसूजा का टेकबॉल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था. पूर्व में एथलेटिक्स और फुटबॉल की खिलाड़ी रहीं क्विमसी ने साल 2022 में टेकबॉल खेलना शुरू किया था और बहुत कम समय में वह भारत की शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गईं. उन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मिड-डिस्टेंस रनिंग से शुरुआत की थी और बाद में राज्य की अंडर-19 फुटबॉल टीम में भी भाग लिया था.
साल 2022 में टेकबॉल अपनाने के बाद क्विमसी का यह निर्णय जल्द ही एक गंभीर प्रतिस्पर्धी करियर में बदल गया. वह अब तक सात बार की राष्ट्रीय चैंपियन बन चुकी हैं और बेंगलुरु में टेकबॉल क्लब ऑफ बैंगलोर की स्थापना कर भारत में इस खेल के विकास में योगदान दे रही हैं. अपने खेल करियर के साथ-साथ वह बेंगलुरु में डेकाथलॉन कंपनी में एक टेस्ट इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. खेल में उनकी सक्रियता और जमीनी स्तर पर इसके प्रचार ने उन्हें भारतीय टेकबॉल का सबसे प्रमुख चेहरा बना दिया है.
क्विमसी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 24वें स्थान पर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने रोमानिया में आयोजित 2026 विश्व चैंपियनशिप में नौवां स्थान हासिल किया था. पुरुष युगल स्पर्धा से बाहर हुए गोंसाल्वेस और बेग विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेता के रूप में नागोया पहुंचे थे. उन्होंने वियतनाम में 2024 विश्व चैंपियनशिप के पुरुष युगल में कांस्य पदक जीतकर भारत का पहला टेकबॉल मेडल जीता था. अब गोंसाल्वेस का सफर समाप्त होने और बेग के मिक्स डबल्स में बने रहने के बीच सभी निगाहें क्विमसी पर टिकी हैं. नागोया में पदक जीतना क्विमसी के व्यक्तिगत करियर के साथ-साथ पदार्पण कर रहे इस खेल में भारत के लिए एक नया इतिहास रचेगा.