/Asian Games 2026: सुरुचि और कमलजीत का ऐतिहासिक कमाल, गोल्ड पर लगा दिया निशाना, साउथ कोरिया की जोड़ी को छोड़ा पीछे

एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए शूटिंग से एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सुरुचि सिंह और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारत के खाते में एशियन गेम्स 2026 का दूसरा गोल्ड मेडल आ गया है. भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कुल 484.6 अंक हासिल किए और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. साउथ कोरिया ने 478.0 अंक के साथ सिल्वर और ईरान ने 415.8 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है.
गोल्ड जीतने के साथ सुरुचि और कमलजीत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की. भारतीय जोड़ी ने एशियन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड उज्बेकिस्तान के नाम था, जिसने इस साल नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान 481.3 अंक हासिल किए थे. भारतीय जोड़ी का 484.6 का स्कोर इस रिकॉर्ड से 3.3 अंक ज्यादा रहा. सुरुचि और कमलजीत ने फाइनल की पहली सीरीज से ही अपना दबदबा कायम कर लिया. भारतीय जोड़ी ने पहली सीरीज में 103 अंक हासिल किए और पहले स्थान पर रही. साउथ कोरिया 98.1 अंक के साथ दूसरे और ईरान 98.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर था.
दूसरी सीरीज में भारत ने 99.4 अंक जोड़े और अपना कुल स्कोर 202.4 कर लिया. साउथ कोरिया ने 103.1 अंक हासिल कर अंतर कम किया और उसका स्कोर 201.2 पहुंच गया. तीसरी सीरीज में भारतीय जोड़ी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया और 101.1 अंक जोड़े. इसके साथ भारत का स्कोर 303.5 हो गया. साउथ कोरिया 300.2 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि ईरान 295.0 और इंडोनेशिया 291.0 अंक पर था. स्टेज-2 में भी सुरुचि और कमलजीत ने अपनी बढ़त बनाए रखी. पहली सीरीज में भारत ने 61.2 अंक हासिल किए और कुल स्कोर 364.7 तक पहुंचा दिया. इस दौरान साउथ कोरिया पर भारत की बढ़त 5.8 अंक की हो गई. इसी चरण में इंडोनेशिया 349.4 अंक के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गया.
दूसरी सीरीज के बाद भारतीय जोड़ी ने अपनी बढ़त और बढ़ा दी. भारत का स्कोर 424.9 अंक हो गया, जबकि साउथ कोरिया 416.5 अंक पर था. ईरान 415.8 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा और उसने ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया. आखिरी सीरीज में साउथ कोरिया ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन सुरुचि और कमलजीत ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 484.6 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया.
भारत ने सिल्वर जीतने वाले साउथ कोरिया से 6.6 अंक की बढ़त के साथ फाइनल खत्म किया. भारतीय जोड़ी का यह स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ चार अंक कम रहा. इस गोल्ड के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के गोल्ड मेडल्स की संख्या दो हो गई है. इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता था. भारत के खाते में अब कुल 19 मेडल हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं.