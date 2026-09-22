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बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत का एशियन गेम्स डेब्यू, कैसा रहा प्रदर्शन?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है. सभी की नजरें भारतीय प्लेयर्स पर हैं. क्रिकेट में गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम मेडल जीतने के लिए तैयार हैं. वहीं, तैराकी में बॉलीवुड स्टार आर माधवन के बेटे ने भी एशियन गेम्स डेब्यू किया. हालांकि, वह फाइनल से चूक गए.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 22, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:06 AM IST
बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत का एशियन गेम्स डेब्यू, कैसा रहा प्रदर्शन?
Image Credit: Vedant Madhwan

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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