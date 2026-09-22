बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत का एशियन गेम्स डेब्यू, कैसा रहा प्रदर्शन?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं. मंगलवार का दिन देश के लिए गोल्डन डे साबित हो सकता है. लेकिन इससे पहले तैराकी में भारत 9वें स्थान पर रहा. इसमें आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने भी हिस्सा लिया. श्री हरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन बाकी भारतीय तैराकों के लिए दिन निराशाजनक रहा. नटराजन ने 25.37 सेकंड का समय लिया, जो ईरान के होमर अब्बासी के समय के बराबर था. अपनी हीट में तीसरे और कुल मिलाकर संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.
इससे पहले रविवार को पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक में छठे स्थान पर रहे ऋषभ दास ने 25.41 सेकंड का समय लिया था. लेकिन बदकिस्मती से फाइनल से चूक गए. वे कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रहे और रिज़र्व खिलाड़ी बने. पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल में आकाश मणि और गीतेश शाह क्रमशः 26वें और 28वें स्थान पर रहे, जबकि दक्षिण कोरिया के यंगबियोम किम ने 21.71 सेकंड के समय के साथ खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया.
आकाश ने 23.43 सेकंड में अपनी हीट में टॉप किया, जबकि गीतेश ने 23.57 सेकंड का समय लिया और अपनी हीट में सबसे पीछे रहे. धनुष सुरेश भी 100 मीटर बैकस्ट्रोक फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, वे अपनी हीट में आठवें और कुल मिलाकर 22वें स्थान पर रहे और उनका समय 1:03.46 था. साजन प्रकाश, दक्षन शशिकुमार, वेदांत माधवन और अनीश सुनील भी पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल में जगह नहीं बना पाए. भारतीय टीम 13 टीमों में नौवें स्थान पर रही और उसका समय 7:24.32 था. टॉप-8 टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं.
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सेपक टकरा में भारत को जापान से हार मिली. भारतीय पुरुष सेपकटकरा टीम ने सोमवार को ग्रुप बी रेगु इवेंट के अपने शुरुआती मैच में मेज़बान जापान के खिलाफ एक मैच की बढ़त गंवा दी और 1-2 से हार गई. भारत ने अच्छी शुरुआत की थी और पहला मैच 15-13, 15-9 से जीता था, लेकिन जापान की वापसी के बाद वे अपनी लय बनाए नहीं रख पाए. भारत ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरा मैच 2-1 (12-15, 15-17, 11-15) से हार गया और फिर तीसरा मैच भी 2-0 (9-15, 12-15) से गंवा दिया. भारत अब मंगलवार को अपने दूसरे ग्रुप-स्टेज मैच में मलेशिया का सामना करेगा.