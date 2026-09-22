बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन के बेटे वेदांत का एशियन गेम्स डेब्यू, कैसा रहा प्रदर्शन?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं. मंगलवार का दिन देश के लिए गोल्डन डे साबित हो सकता है. लेकिन इससे पहले तैराकी में भारत 9वें स्थान पर रहा. इसमें आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने भी हिस्सा लिया. श्री हरि नटराज ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन बाकी भारतीय तैराकों के लिए दिन निराशाजनक रहा. नटराजन ने 25.37 सेकंड का समय लिया, जो ईरान के होमर अब्बासी के समय के बराबर था. अपनी हीट में तीसरे और कुल मिलाकर संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.