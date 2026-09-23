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Asian Games: भारत को मिला एक और ब्रॉन्ज, सेमीफाइनल में हारी पुरुष बैडमिंटन टीम, गोल्ड मेडल का सपना टूटा

Asian Games 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. गेम्स के इतिहास में पहली बार भारतीय पुरुष टीम ने टीम इवेंट में मेडल जीता है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 23, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:06 PM IST
Asian Games: भारत को मिला एक और ब्रॉन्ज, सेमीफाइनल में हारी पुरुष बैडमिंटन टीम, गोल्ड मेडल का सपना टूटा
Image Credit: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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