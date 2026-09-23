Asian Games: भारत को मिला एक और ब्रॉन्ज, सेमीफाइनल में हारी पुरुष बैडमिंटन टीम, गोल्ड मेडल का सपना टूटा

तीसरे मैच में पलड़ा फिर से चीन की तरफ झुक गया. आयुष शेट्टी को मौजूदा एशियन गेम्स पुरुष सिंगल्स चैंपियन ली शिफेंग की मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ा. युवा भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन ली ने 21-19, 21-13 से जीत हासिल की. चौथे और निर्णायक मुकाबले में एम.आर.अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन का सामना हे जी टिंग और लियू यी से हुआ. पहला गेम हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने वापसी की और मुकाबला एक-एक गेम की बराबरी पर ला दिया, लेकिन निर्णायक गेम में चीनी जोड़ी ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और 21-16, 17-21, 21-9 से जीत दर्ज की. चीन की जीत से भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं.