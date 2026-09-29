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शादी के बंधन में बंधेंगे एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लभांशु शर्मा, कौन हैं होने वाली जीवनसाथी?

एशियाई कुश्ती चैंपियन पहलवान लभांशु शर्मा आगामी नवंबर 2026 में विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किए जा चुके है. नई दिल्ली में होने वाले इस विवाह समारोह में उनके परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और विशिष्ट शुभचिंतक शामिल होंगे.

Published: Sep 29, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:16 AM IST
शादी के बंधन में बंधेंगे एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लभांशु शर्मा, कौन हैं होने वाली जीवनसाथी?

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