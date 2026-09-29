शादी के बंधन में बंधेंगे एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लभांशु शर्मा, कौन हैं होने वाली जीवनसाथी?

अपनी शादी को लेकर उत्साहित पूर्व पहलवान लभांशु शर्मा ने कहा, “शादी की तैयारियां बहुत अच्छी तरह चल रही हैं और दोनों परिवार इस नए रिश्ते को लेकर बेहद खुश हैं. तृप्ति ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है, जबकि मैंने कुश्ती में एशियाई चैंपियन और अब एक कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है. यह दो अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े दो व्यक्तियों का एक खूबसूरत मिलन है." उन्होंने आगे बताया कि वे इस समारोह को पारंपरिक रीति-रिवाजों और निजी पलों के साथ अपने प्रियजनों के बीच यादगार बनाना चाहते हैं.