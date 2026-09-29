शादी के बंधन में बंधेंगे एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लभांशु शर्मा, कौन हैं होने वाली जीवनसाथी?

एशियाई कुश्ती चैंपियन पहलवान लभांशु शर्मा आगामी नवंबर 2026 में विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किए जा चुके है. नई दिल्ली में होने वाले इस विवाह समारोह में उनके परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और विशिष्ट शुभचिंतक शामिल होंगे. लभांशु शर्मा का विवाह 24 वर्षीय डॉ. तृप्ति शर्मा के साथ तय हुआ है, जो मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं.
डॉ. तृप्ति ने दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में एक इंटर्न डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं. दोनों परिवारों की रजामंदी और आपसी सहभागिता से यह रिश्ता तय हुआ है.
शादी को लेकर लभांशु ने क्या कहा?
अपनी शादी को लेकर उत्साहित पूर्व पहलवान लभांशु शर्मा ने कहा, “शादी की तैयारियां बहुत अच्छी तरह चल रही हैं और दोनों परिवार इस नए रिश्ते को लेकर बेहद खुश हैं. तृप्ति ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी मेहनत से एक अलग पहचान बनाई है, जबकि मैंने कुश्ती में एशियाई चैंपियन और अब एक कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है. यह दो अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े दो व्यक्तियों का एक खूबसूरत मिलन है." उन्होंने आगे बताया कि वे इस समारोह को पारंपरिक रीति-रिवाजों और निजी पलों के साथ अपने प्रियजनों के बीच यादगार बनाना चाहते हैं.
उपलब्धियों से भरा रहा है लभांशु का सफर
उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले लभांशु शर्मा ने खेल जगत में देश का नाम रोशन किया है. उन्होंने तमिलनाडु में आयोजित प्रतिष्ठित 'भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021' का खिताब अपने नाम किया था. इसके अलावा, साल 2017 में 120 किलोग्राम भार वर्ग में इंडो-नेपाल रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और दिल्ली के केडी जाधव इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था. खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी शामिल है.
खेल के मैदान से परे, लभांशु शांति के प्रबल समर्थक रहे हैं. उन्होंने भारत से लेकर लंदन तक 28 देशों की सड़क मार्ग से यात्रा कर पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने का एक ऐतिहासिक अभियान भी चलाया था, जिसे उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.
युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं लभांशु
सक्रिय कुश्ती करियर के बाद लभांशु ने कोचिंग के क्षेत्र में कदम रखा. उन्होंने साल 2022 में प्रतिष्ठित 'नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान' (NSNIS) से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा हासिल किया. वह यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) लेवल-1 प्रमाणित कोच भी हैं. उन्होंने 2023 में ऋषिकेश के कृष्णा नगर में 'लभांशु शर्मा कुश्ती अखाड़ा' की स्थापना की, जहां वे वर्तमान में युवा पहलवानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं. उनका सपना है कि उत्तराखंड के प्रतिभावान युवा ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतें.