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एशियन पैरा गेम्स: दीप्थी जीवनजी ने गोल्ड के साथ बनाया रिकॉर्ड, भाला फेंक में भारत को दो मेडल

पैरा एथलीट दीप्थी जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. एशियन पैरा गेम्स 2026 की मेडल टैली में 5 गोल्ड के साथ भारत फिलहाल चौथे नंबर पर है. चीन 26 गोल्ड के साथ शिखर पर कायम है. जापान दूसरे और उज्बेकिस्तान तीसरे पायदान पर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 20, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 09:34 AM IST
एशियन पैरा गेम्स: दीप्थी जीवनजी ने गोल्ड के साथ बनाया रिकॉर्ड, भाला फेंक में भारत को दो मेडल
Image Credit: Deepthi Jeevanji wins in para asian games 2026

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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