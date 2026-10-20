एशियन पैरा गेम्स: दीप्थी जीवनजी ने गोल्ड के साथ बनाया रिकॉर्ड, भाला फेंक में भारत को दो मेडल

भारत की अनुभवी पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने महिला एकल क्लास 4-5 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. उन्हें सेमीफाइनल में चीन की झांग बियान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा. भाविना यह मुकाबला 7-11, 5-11, 7-11 से हारीं. इसके साथ ही उनका एकल स्पर्धा में सफर समाप्त हो गया. भाविना टोक्यो पैरालंपिक 2020 की रजत पदक विजेता हैं और उनसे इस प्रतियोगिता में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी.