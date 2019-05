एथलीट दुती चंद ने किया बड़ा खुलासा, ‘हां, मेरे समलैंगिक संबंध हैं’ फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: भारत में समलैंगिक समुदाय ( LGBT)अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है. देश में समलैंगिकता को लेकर भारी विवाद जारी है. इस बीच देश की जानी मानी प्रमुख एथलीट और एशियन गेम्स मेडलिस्ट दुतीचंद ने समलैंगिक संबंध बनाने की बात स्वीकार करने का साहस दिखाया है. दुती की इस स्वीकारोक्ति पर उनके फैंस ने उनके साहस को सलाम किया है.

यह कहा दुती ने

देश में एथलेटिक्स के शीर्ष मुकाम पर पहुंचने वाली दुती ने अपनी पार्टरन के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि वे नहीं चाहती कि उनकी साथी को अनावश्यक पब्लिक अटेंशन मिले जिसे वह नजरअंदाज करना चाहती हैं. इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक दुती ने बताया, “ मैने अपनी जीवनसाथी को ढूंढ लिया है. मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे यह तय करें कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं. मैंने हमेशा ही समान सेक्स संबंध बनाने के इच्छुक लोगों के अधिकारों के लिए समर्थन किया है. यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद है.”

यह भी पढ़ें: एशियन एथलेटिक्स: दुती चंद ने 200 मी. रेस में जीता ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

अपने खुलासे के बारे में आगे बताते हुए दुती ने यह भी बताया कि उन्हें यह स्वीकारने का साहस सुप्रीम कोर्ट एक एतिहासिक निर्णय के बाद आया जिसमें धारा 377 में समलैंगिकता को अपराध बताने वाले प्रावधान को हटा दिया गया था. दुती सार्वजनिक तौर पर इस तरह की स्वीकारोक्ति करने वाली पहली एथलीट बताई जा रही हैं. दुतीचंद के नाम इस समय 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 2018 एशियन गेम्स में दो सिल्वर मेडल हैं.

.

सोशल मीडिया से मिली तारीफ

दुती चंद के इस साहसिक सार्वजनिक खुलासे की कई फैंस ने सराहना की है. वहीं स्वतंत्र समाज के समर्थकों ने भी दुती की तारीफ की है. सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही हैं.

First Indian sportswoman to openly state she is in a same-sex relationship. Trust women to be bolder in 21st century! https://t.co/RDbPudaCG5 — Devdutt Pattanaik (@devduttmyth) May 19, 2019

Congratulations @DuteeChand

Incredibly brave of her to come out in public about her same-sex relationship. More so considering her social locus. She has been through a lot. Wishing her all the happiness and success. https://t.co/bL0ZMqfDpq — Pratyasha Rath (@pratyasharath) May 19, 2019

India needs more people like her to come out. Hats off to @DuteeChand

for her immense courage. India needs to evolve as a society and it is this little spark of courage that can break all the stereotypes. https://t.co/7yUPFHrS7t — Prasenjit Dey (@CricPrasen) May 19, 2019

कड़े संघर्षों की कहानी है दुती चंद

एशियन गेम्स में भारत को दो सिल्वर दिलाने वाली दुती ने कड़े संघर्षों के बाद गांव की गलियों से ट्रैक तक का सफर तय किया है. जून 2014 में दुती चंद को एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया ने जेंडर टेस्ट के लिए बुलाया था. जेंडर टेस्ट में उनके पुरुष हार्मोन लेवल की जांच होनी थी जिसे हाइपरएन्ड्रोजेनिज्म कहते हैं. बिना किसी जांच और पुष्टि के उन्हें निलंबित कर दिया गया और वे ग्लास्गो कॉमनवेल्थ खेंलो में भाग नहीं ले सकीं. तब दुती चंद ने हार नहीं मानी और खेल पंचाट (सीएएस) में अपील की, जहां से उन्हें राहत मिली.

यह भी पढ़ें: सबसे मुश्किल घड़ी में दुती चंद की जिंदगी बदल दी पुलेला गोपीचंद की मदद ने

आर्थिक स्थिति भी थी शुरु से खराब

दुती चंद एक गरीब परिवार से आई हैं. उनके पिता गरीब बुनकर हैं. दुती के नौ सदस्यीय परिवार में पांच बहनें और एक भाई है. पिता की 500 से 1000 रुपए आमदनी होने के कारण दुती चंद के परिवार ने काफी गरीब रहा. ओडिशा के चाका गोपालपुर गांव की रहने वाली दुती के परिवार की खऱाब आर्थिक स्थिति की वजह से उनके भाई-बहन की अच्छी पढ़ाई-लिखाई नहीं हो सकी. दुती केपरिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार एशियन गेम्स में सिल्वर जीतने के बाद हुआ है. ओडिशा सरकार ने दुती चंद को 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है.