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FIFA WC में ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत के साथ किया आगाज, तुर्की की 2-0 से एकतरफा हार

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको, साउथ कोरिया, स्कॉटलैंड और यूएसए की टीमों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत के साथ आगाज कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने वैंकूवर, कनाडा में तुर्की को एकतरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:22 PM IST
FIFA WC में ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत के साथ किया आगाज, तुर्की की 2-0 से एकतरफा हार
Image Credit: FIFA

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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