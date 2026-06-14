नेस्टोरी ईरानकुंडा ने इस मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. 20 साल और 125 दिन की उम्र में ईरानकुंडा ने ब्रेट होल्मन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2010 में घाना के खिलाफ गोल किया था, तब उनकी उम्र 26 साल और 84 दिन थी. यह टीम 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्रांस की टीम के बाद टूर्नामेंट की सबसे युवा टीम थी.