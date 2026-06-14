फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेक्सिको, साउथ कोरिया, स्कॉटलैंड और यूएसए की टीमों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जीत के साथ आगाज कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने वैंकूवर, कनाडा में तुर्की को एकतरफा अंदाज में 2-0 से शिकस्त दी. मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरांकुंडा एक्शन में दिखे और उन्होंने पहले हाफ के बीच में काउंटर-अटैक पर शानदार फिनिश के साथ ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई. बाकी काम कॉनर मेटकाफ ने आसान कर दिया.
कॉनर मेटकाफ ने 75वें मिनट में बॉक्स के बाहर से एक जोरदार लो-स्ट्राइक गोल किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग पक्की हो गई थी. हालांकि, ये जीत यूएसए को पछाड़ने के लिए काफी नहीं थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान से संतुष्ट होना पड़ा. यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से मात देकर ग्रुप-डी में टॉप पर कब्जा जमा रखा है.
नेस्टोरी ईरानकुंडा ने इस मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. 20 साल और 125 दिन की उम्र में ईरानकुंडा ने ब्रेट होल्मन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2010 में घाना के खिलाफ गोल किया था, तब उनकी उम्र 26 साल और 84 दिन थी. यह टीम 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्रांस की टीम के बाद टूर्नामेंट की सबसे युवा टीम थी.
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इस मैच के कुछ ही घंटे पहले स्कॉटलैंड की टीम ने कमाल दिखाया. इस टीम ने हैती को 1-0 से रौंदकर इतिहास रचा. 36 साल बाद स्कॉटलैंड को फीफा वर्ल्ड कप में जीत नसीब हुई है. पिछली बार इस टीम ने साल 1990 में जीत दर्ज की थी. वहीं, 1982 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में स्कॉटलैंड को जीत नसीब हुई है.