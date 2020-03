फॉर्मूला-1 पर भी कोरोना वायरस का कहर, ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री समेत कई रेस रद्द

सिडनी: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आस्ट्रेलियन फॉर्मूला-1 ग्रांप्री को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया. मैक्लॉरेन टीम के एक सदस्य के कोविड-19 से पीड़ित पाए जाने के बाद इस टीम ने रेस से अपना नाम वापस ले लिया. ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री ने ट्विटर पर लिखा है कि फॉर्मूला-1 (Formula 1) ने अभी अगली सूचना तक सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया है. आयोजकों ने कहा है कि इस इवेंट के लिए टिकट खरीदने वाले लोगों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से बहरीन और वियतनाम ग्रां प्री को टालने का फैसला किया गया है. बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर 20 से 22 मार्च तक रेस होनी थी जबकि हाल ही में तैयार की गई हनोई सर्किट पर 3-5 से अप्रैल तक पहली बार रेस का आयोजन होना था. इस महामारी का असर कुल 4 ग्रांप्री रेस पर पड़ा है. कोई भी खेल संगठन या सरकार बीमारी के खतरे को नहीं उठाना चाहता, ऐसे में खेल आयोजन रद्द करना या टालना मजबूर है.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO

— Formula 1 (@F1) March 13, 2020