Australian Open 2021: Japan की Naomi Osaka ने जीता चौथा Grand Slam खिताब, फाइनल में Jennifer Brady को दी मात

मेलबर्न: जापान (Japan) की नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने जेनिफर ब्रैडी (Jennifer Brady) को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 (Australian Open 2021) महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. ये उनका चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है. उन्होंने फाइनल में ब्रैडी को 6-4, 6-3 से मात दी.

खास बात ये है कि नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता. अपनी मजबूत सर्विस की बदौलत ओसाका ने 6 ऐस (Ace) लगाकर मेजर फाइनल्स का स्कोर 4-0 किया और मोनिका सेलेस के 30 साल पहले इस तरह से अपना करियर शुरू करने के बाद वह ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं.

ओसाका ने पिछले साल यूएस ओपन खिताब जीता था. उन्होंने 2018 में भी अमेरिकी ओपन और 2019 में आस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी हासिल की थी. 23 साल की ओसाका का जन्म जापान में हुआ लेकिन जब वो 3 साल की थीं तब अपने परिवार के साथ अमेरिका बस गई थीं. वहीं 25 साल की अमेरिकी खिलाड़ी जेनिफर ब्रैडी अपना पहला ग्रैंडस्लैम फाइनल खेल रही थीं.

जब ब्रैडी जनवरी में आस्ट्रेलिया आई थीं तो उन्हें फ्लाइट में किसी के कोविड-19 पॉजिटिव (COVID-19 Positive) पाए जाने के कारण 15 दिन कड़े क्वारंटीन से गुजरना पड़ा था. स्टेडियम में करीब 7,500 दर्शकों को बैठने की इजाजत दी गई जबकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 5 दिन तक टूर्नामेंट के शुरू में दर्शकों की एंट्री बंद कर दी गई थी.

"I think I belong at this level. I think winning a Grand Slam is totally achievable." A positive @jennifurbrady95 after her first Grand Slam singles final experience #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/lF2kvxUph5 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021

अभी सिर्फ 2 एक्टिव फीमेल प्लेयर्स हैं जिनके पास ओसाका से ज्यादा ग्रैंडस्लैम खिताब हैं और वो हैं सेरेना विलियम्स (23) और वीनस विलियम्स (7). अब ओसाका के लिए अगला काम क्ले और घास पर अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा क्योंकि वह फ्रेंच ओपन या विम्बलडन में तीसरे दौर से आगे नहीं पहुंच सकी हैं.

"You don't go into a final wanting to be the runner up."@naomiosaka opens up about the reasoning for being so nervous prior to the final.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/AKryeTMwbu — #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021

20 फरवरी को फाइनल का शुरुआती सेट 4 ऑल था, जब ब्रैडी ने शानदार विनर जमाया जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया. इससे उन्हें एक ब्रेक प्वाइंट मिला लेकिन ओसाका ने क्रास कोर्ट फारहैंड विनर से इसे खत्म कर दिया और ब्रैडी की दो गलतियों से स्कोर 5-4 हो गया.

नाओमी ओसाका (Naomi Osaka) ने फिर सर्विस ब्रेक कर सेट अपने नाम किया जिसमें जेनिफर ब्रैडी (Jennifer Brady) की डबल फाल्ड ने भी मदद की. दूसरे सेट में ओसाका 4-0 से आगे हो गई जो लगातार 6 गेम प्वाइंट का ही हिस्सा था और फिर आसानी से उन्होंने इसे अपने नाम कर लिया.