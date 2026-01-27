Australian Open: कार्लोस अल्काराज ने एलेक्स डी मिनौर की चुनौती को तोड़ा, अब सेमीफाइनल में जेवरेव से होगी भिड़ंत

Australian Open Carlos Alcaraz: ऑस्ट्रेलियन ओपन में मंगलवार (27 जनवरी) को दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर की चुनौती को तोड़ते हुए पहली बार सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. अल्काराज ने तीन सेटों तक चले मुकाबले में जीत हासिल की. अब उनका मुकाबला सेमीफाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरेव से होगा.

2 घंटे 15 मिनट तक चला मुकाबला

अल्काराज ने मिनौर को 7-5, 6-2, 6-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की. रॉड लेवर एरिना में अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन डी मिनौर के आक्रामक खेल को पूरी तरह बेअसर साबित किया. उन्होंने कोर्ट पर आत्मविश्वास के साथ शॉट्स खेले और बिना किसी सेट को गंवाए पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुकाबला 2 घंटे 15 मिनट तक चला. दोनों खिलाड़ियों की प्रतिद्वंद्वीता 2022 से चली आ रही है. इस जीत के साथ अल्काराज का मेलबर्न पार्क में रिकॉर्ड अब 16-4 का हो गया है.

जीत के बाद अल्काराज ने क्या कहा?

जीत के बाद अल्काराज ने कहा, ''मैं पहले राउंड से ही हर मैच में जिस स्तर पर खेल रहा हूं, उससे बहुत खुश हूं. मेरी टीम ने मुझे धैर्य बनाए रखने की सलाह दी और आज मैं कोर्ट पर बहुत आराम महसूस कर रहा था. डी मिनौर को हराना चुनौतीपूर्ण था. वह विरोधियों को लगातार दबाव में रखता है.'' ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाले अल्काराज आठवें स्पेनिश खिलाड़ी बने. उनका अगला लक्ष्य अपने सातवें मेजर टाइटल और मेलबर्न में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतना है.

पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का लक्ष्य

अल्काराज ग्रैंड स्लैम में करियर का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल खेलने के करीब पहुंच गए हैं और करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने के लिए सिर्फ दो जीत दूर हैं. उनका आक्रामक और सटीक खेल, मानसिक मजबूती और बेसलाइन पर नियंत्रण उन्हें टूर्नामेंट के शीर्ष दावेदारों में शामिल करता है. वह 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं. अल्काराज ने फ्रेंच ओपन (2024 और 2025), विंबलडन (2023 और 2024), और यूएस ओपन (2022 और 2025) में जीता था. वह अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत सके हैं. 2026 में पहली बार उनके पास ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने का मौका है.