Advertisement
trendingNow13083837
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में छाए कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव ने 3 घंटे 43 मिनट के मैराथन मैच को जीता

Australian Open: 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में छाए कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव ने 3 घंटे 43 मिनट के मैराथन मैच को जीता

Australian Open Carlos Alcaraz Daniil Medvedev: ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार (23 जनवरी) को बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला. कार्लोस अल्काराज आसानी से शानदार अंदाड में अंतिम-16 में पहुंच गए. रूस के दानिल मेदवेदेव एक बार फिर 5 सेट के मुकाबले को जीतने में सफल रहे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 23, 2026, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में छाए कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव ने 3 घंटे 43 मिनट के मैराथन मैच को जीता

Australian Open Carlos Alcaraz Daniil Medvedev: ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार (23 जनवरी) को बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला. कार्लोस अल्काराज आसानी से शानदार अंदाड में अंतिम-16 में पहुंच गए. रूस के दानिल मेदवेदेव एक बार फिर 5 सेट के मुकाबले को जीतने में सफल रहे. अल्काराज़ ने अपनी नई सोच और दबदबे से सबको चौंका दिया, जबकि मेदवेदेव एक और पांच-सेट की परीक्षा में बच गए.

अल्काराज शानदार अंदाज में आगे बढ़े

कार्लोस अल्काराज ने फ्रांस के कोरेंटिन माउटेट को 6-2, 6-4, 6-1 से हराकर मेलबर्न पार्क में चौथे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली. अपना 100वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जबरदस्त लय में थे. उन्होंने रॉड लेवर एरिना में सिर्फ दो घंटे में 30 विनर्स लगाए. अल्काराज ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो जब आप कोरेंटिन जैसे किसी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो यह आसान नहीं होता. आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन मुझे कोर्ट पर बहुत मजा आया. हम दोनों ने कुछ बेहतरीन पॉइंट्स और बेहतरीन शॉट्स खेले.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले बिक जाएगी RCB? तिजोरी खोलने को तैयार ये बिजनेसमैन, विराट कोहली की टीम पर होगी करोड़ों की बारिश

टॉमी पॉल से भिड़ेंगे अल्काराज

अपने करियर में बाएं हाथ के खिलाड़ियों के खिलाफ अजेय रहे अल्काराज ने मजाक में कहा कि माउटेट के लगातार ड्रॉप शॉट्स ने उनके पैरों के साथ-साथ उनके सब्र का भी इम्तिहान लिया. करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का पीछा करते हुए स्पेनिश खिलाड़ी क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए अगले मैच में टॉमी पॉल का सामना करेंगे.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

मेदवेदेव के पांच-सेट का लव अफेयर

अगर अल्काराज आसानी से आगे बढ़े, तो मेदवेदेव को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पूर्व वर्ल्ड नंबर वन ने दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फैबियन मारोजसन को 6–7(5), 4–6, 7–5, 6–0, 6–3 से हराया. यह मुकाबला तीन घंटे और 43 मिनट तक चला. मैच के बाद उन्होंने कहा, ''मारोजसन ने बहुत अच्छा खेला और मैंने खुद से कहा, अगर मैं हारता हूं, तो हार जाऊंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा. मैंने और ज्यादा कोशिश की और यह काम कर गया.'' इस वापसी के बाद उनका मुकाबला अब लर्नर टिएन से होगा. इसी युवा अमेरिकी खिलाड़ी ने पिछले साल उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में बाहर किया था. अब उनके पास बदला लेने का मौका है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian open

Trending news

पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
BJP MLA Hiran Chatterjee
तलाक दिए बिना कर ली दूसरी शादी…, BJP विधायक हिरन चटर्जी पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
Shashi Tharoor
कांग्रेस की चुनावी बैठक से थरूर ने बनाई दूरी, दीक्षित बोले-'जो काम के हैं, वे आ रहे'
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
Kerala
‘मेरे पुराने दोस्त…’ PM मोदी का बस मंच से एक वाक्य और केरल में मच गया सियासी हंगामा!
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
tamilnadu news
मिशन साउथ पर पीएम मोदी, तमिलनाडु में करिश्मा करने के लिए भाजपा का प्लान क्या है?
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary
'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', राज ठाकरे ने याद किए पुराने दिन
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी