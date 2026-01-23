Australian Open: 100वें ग्रैंड स्लैम मैच में छाए कार्लोस अल्काराज, दानिल मेदवेदेव ने 3 घंटे 43 मिनट के मैराथन मैच को जीता

Australian Open Carlos Alcaraz Daniil Medvedev: ऑस्ट्रेलियन ओपन में शुक्रवार (23 जनवरी) को बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला. कार्लोस अल्काराज आसानी से शानदार अंदाड में अंतिम-16 में पहुंच गए. रूस के दानिल मेदवेदेव एक बार फिर 5 सेट के मुकाबले को जीतने में सफल रहे. अल्काराज़ ने अपनी नई सोच और दबदबे से सबको चौंका दिया, जबकि मेदवेदेव एक और पांच-सेट की परीक्षा में बच गए.

अल्काराज शानदार अंदाज में आगे बढ़े

कार्लोस अल्काराज ने फ्रांस के कोरेंटिन माउटेट को 6-2, 6-4, 6-1 से हराकर मेलबर्न पार्क में चौथे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली. अपना 100वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलते हुए दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जबरदस्त लय में थे. उन्होंने रॉड लेवर एरिना में सिर्फ दो घंटे में 30 विनर्स लगाए. अल्काराज ने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो जब आप कोरेंटिन जैसे किसी खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो यह आसान नहीं होता. आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन मुझे कोर्ट पर बहुत मजा आया. हम दोनों ने कुछ बेहतरीन पॉइंट्स और बेहतरीन शॉट्स खेले.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले बिक जाएगी RCB? तिजोरी खोलने को तैयार ये बिजनेसमैन, विराट कोहली की टीम पर होगी करोड़ों की बारिश

टॉमी पॉल से भिड़ेंगे अल्काराज

अपने करियर में बाएं हाथ के खिलाड़ियों के खिलाफ अजेय रहे अल्काराज ने मजाक में कहा कि माउटेट के लगातार ड्रॉप शॉट्स ने उनके पैरों के साथ-साथ उनके सब्र का भी इम्तिहान लिया. करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के लिए पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का पीछा करते हुए स्पेनिश खिलाड़ी क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए अगले मैच में टॉमी पॉल का सामना करेंगे.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से OUT, अब क्या करेगा पाकिस्तान? ICC के फैसले से मोहसिन नकवी की खिसकी जमीन

मेदवेदेव के पांच-सेट का लव अफेयर

अगर अल्काराज आसानी से आगे बढ़े, तो मेदवेदेव को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पूर्व वर्ल्ड नंबर वन ने दो सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फैबियन मारोजसन को 6–7(5), 4–6, 7–5, 6–0, 6–3 से हराया. यह मुकाबला तीन घंटे और 43 मिनट तक चला. मैच के बाद उन्होंने कहा, ''मारोजसन ने बहुत अच्छा खेला और मैंने खुद से कहा, अगर मैं हारता हूं, तो हार जाऊंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा. मैंने और ज्यादा कोशिश की और यह काम कर गया.'' इस वापसी के बाद उनका मुकाबला अब लर्नर टिएन से होगा. इसी युवा अमेरिकी खिलाड़ी ने पिछले साल उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में बाहर किया था. अब उनके पास बदला लेने का मौका है.