Australian Open: फॉर्म में लौटे मेदवेदेव, हेलिस को हराकर तीसरे राउंड में बनाई जगह, रुबलेव भी जीते

Australian Open 2026: रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है. जॉन केन एरिना में खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में मेदवेदेव ने फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस को 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2 से हराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:22 PM IST
Australian Open 2026: रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है. जॉन केन एरिना में खेले गए दूसरे दौर के मुकाबले में मेदवेदेव ने फ्रांस के क्वेंटिन हेलिस को 6-7(9), 6-3, 6-4, 6-2 से हराया. शुरुआती सेट गंवाने के बाद मेदवेदेव ने शानदार वापसी की और अगले तीन सेट जीतकर मैच अपने नाम किया. 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल, यूएस ओपन खिताब और रूस को एटीपी कप व डेविस कप जिताने वाले मेदवेदेव अब एक बार फिर उसी लय में लौटते दिख रहे हैं. तीसरे दौर में उनका सामना हंगरी के फैबियन मारोजान से होगा.

जबरदस्त फॉर्म में लौटे मेदवेदेव

इस जीत के साथ वर्ल्ड नंबर 11 मेदवेदेव ने 2026 सीजन में अपना अपराजित क्रम सात मैचों तक बढ़ा दिया है, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ सीजन शुरुआत की बराबरी है. इससे पहले उन्होंने 2021 में भी ऐसा ही प्रदर्शन किया था, जो उनके करियर का सबसे सफल साल माना जाता है. ग्रैंड स्लैम के मुकाबलों की शुरुआत मेदवेदेव के लिए हमेशा से संघर्षपूर्ण रही है. क्वेंटिन हेलिस के खिलाफ भी मैच के पहले सेट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद दमदार वापसी करते हुए उन्होंने न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि ग्रैंड स्लैम के शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन न कर पाने के अपने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

पहले से ज्यादा फिट

हेलिस के खिलाफ पहला सेट 20-पॉइंट के लंबे टाईब्रेक में गंवाने के बाद मेदवेदेव ने अपने अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल करते हुए मैच पर नियंत्रण बना लिया.  मैच के बाद मेदवेदेव ने कैमरे पर '5 सेट नहीं' लिखकर हल्के अंदाज में अपनी उस छवि को दोहराया, जिसके तहत वह मेलबर्न में लंबे मुकाबलों के लिए जाने जाते हैं. नए कोच थॉमस जोहानसन और रोहन गोएट्जके के मार्गदर्शन में वह शारीरिक रूप से ज्यादा फिट और मानसिक रूप से मजबूत नजर आ रहे हैं.

रूबलेव ने फारिया को हराया

दिन के एक अन्य मुकाबले में रूस के ही एंड्री रुबलेव ने भी तीसरे दौर में जगह बनाई. मार्गरेट कोर्ट एरिना में खेले गए मैच में 13वें सीड रुबलेव ने पुर्तगाल के क्वालिफायर जैमे फारिया को 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 से हराया. हालांकि, वर्ल्ड नंबर 151 फारिया ने तीसरे सेट में वापसी कर रुबलेव को थोड़ी देर के लिए परेशान किया, लेकिन अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर रुबलेव ने चौथे सेट में मैच खत्म कर दिया.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स

Australian open

