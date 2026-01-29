Advertisement
trendingNow13091005
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: रायबाकिना ने जेसिका पेगुला को किया बाहर, फाइनल में सबालेंका से होगी टक्कर

Australian Open: रायबाकिना ने जेसिका पेगुला को किया बाहर, फाइनल में सबालेंका से होगी टक्कर

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेंस सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में कजाखस्तान की एलेना रायबाकिना ने शानदार जीत हासिल की. उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली. अब 31 जनवरी को फाइनल में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका से उनकी टक्कर होगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: रायबाकिना ने जेसिका पेगुला को किया बाहर, फाइनल में सबालेंका से होगी टक्कर

Australian Open Elena Rybakina vs Jessica Pegula: ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेंस सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में कजाखस्तान की एलेना रायबाकिना ने शानदार जीत हासिल की. उन्होंने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बना ली. अब 31 जनवरी को फाइनल में दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी बेलारूस की आर्यना सबालेंका से उनकी टक्कर होगी. दोनों खिलाड़ियों के बीच 2023 में भी फाइनल हुआ था. तब सबालेंका ने ट्रॉफी जीत ली थी. अब रायबाकिना की नजर बदला लेने पर है.

पेगुला को सीधे सेटों में हराया

रायबाकिना ने पेगुला के खिलाफ 6-3, 7-6(7) से जीत हासिल की. पांचवीं सीड खिलाड़ी अपने करियर के तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची हैं. यह 2023 के बाद उनका पहला फाइनल है. एलेना रायबाकिना ने जेसिका पेगुला के आखिरी समय के जोरदार हमले का सामना करते हुए, दूसरे सेट के टाईब्रेक में दो सेट प्वाइंट्स बचाए और दो घंटे से कुछ ज्यादा समय में मैच खत्म किया.

Add Zee News as a Preferred Source

सबालेंका ने स्वितोलिना को किया परास्त

वर्ल्ड नंबर 1 एरिना सबालेंका ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना के खिलाफ 6-2, 6-3 से सीधे सेटों में जीत दर्ज करते हुए लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई है. स्वितोलिना पर जीत के साथ सबालेंका अब ओपन एरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार चार सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं. वह 1971 से 1977 तक लगातार सात फाइनल में हिस्सा लेने वाली ऑस्ट्रेलियाई इवोन गुलागोंग और 1997 से 2002 तक लगातार छह फाइनल खेलने वाली स्विस दिग्गज मार्टिना हिंगिसकी लिस्ट में शामिल हो गई हैं.

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के बाद टेनिस में हैंडशेक कांड... नंबर-1 खिलाड़ी ने दुश्मन देश की प्लेयर से नहीं मिलाया हाथ, फिर बुरी तरह हराया

मर्टेंस और झांग की जोड़ी भी फाइनल में पहुंची

दूसरी ओर, चौथी सीड एलिस मर्टेंस और झांग शुआई की जोड़ी ने विमेंस डबल्स फाइनल में जगह पक्की कर ली है. मर्टेंस और झांग ने मार्गरेट कोर्ट एरिना में 90 मिनट से भी कम समय में एना शिबाहारा और वेरा ज्वोनारेवा को 6-3, 6-2 से हराया. इससे पहले रॉड लेवर एरिना में डैनिलिना और क्रूनिक ने डैब्रोव्स्की और स्टेफनी को एक कड़े मुकाबले में 7-6 (2), 3-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. यह मैच लगभग ढाई घंटे तक चला.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian openTennis

Trending news

जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी