Australian Open: इगा स्वियातेक ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को किया परास्त, क्वार्टर फाइनल में मारी एंट्री

Australian Open 2026: दुनिया की नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने अपने करियर में 14वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम-8 में स्थान बनाया है. वह पहली बार इस टूर्नामेंट में स्थानीय खिलाड़ी के खिलाफ उतरी थी. उन्होंने मैडिसन इंग्लिस को 6-0, 6-3 से परास्त किया.

रिबाकिना से भिड़ेंगी स्वियातेक

स्वियातेक का मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल में नंबर-5 वरीयता प्राप्त एलिना रिबाकिना से होगा. स्वियातेक हेड-टू-हेड में एलिना रिबाकिना के खिलाफ 6-5 से आगे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनकी इकलौती पिछली भिड़ंत 2023 के चौथे दौर में हुई थी. इस मैच में रयबाकिना ने 6-4, 6-4 से जीता था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Explained: बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान की नौटंकी... भारत से मैच पर 'ग्रहण', पीसीबी के सामने 5 ऑप्शन

स्वियातेक के नाम ये खिताब

छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्वियातेक चार बार फ्रेंच ओपन जीतने के साथ एक-एक बार विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने से अब सिर्फ तीन जीत दूर हैं. स्वियातेक ने सोमवार को रॉड लेवर एरिना में शानदार प्रदर्शन करते हुए सर्व ब्रेक करके पहला सेट 6-0 से अपने नाम किया. इंग्लिस ने शक्तिशाली सर्व के साथ कुछ शुरुआती अंक जीतकर प्रतिरोध दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी वरीयता प्राप्त पोलिश खिलाड़ी की बेसलाइन पावर भारी पड़ी.

ये भी पढ़ें: Australian Open: सुपरहिट फॉर्म में डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

सीधे सेटों में स्वियातेक ने मैडिसन इंग्लिस को हराया

पहला सेट 0-6 से हारने के बाद इंग्लिस ने दूसरे सेट में शानदार जुझारूपन दिखाया, लेकिन आखिरकार स्वियातेक की बेहतरीन निरंतरता का सामना नहीं कर पाईं. स्वियातेक ने दूसरा सेट 6-3 से जीता और सीधे सेटों में मैच जीतकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं.