Advertisement
trendingNow13089492
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: बेन शेल्टन को रौंद सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अब नोवाक जोकोविच से होगा ब्लॉकबस्टर मैच

Australian Open: बेन शेल्टन को रौंद सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अब नोवाक जोकोविच से होगा ब्लॉकबस्टर मैच

Australian Open Jannik Sinner vs Ben Shelton: सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 19 मैच जीत चुके हैं. वह सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है. सिनर से आगे इस मामले में नोवाक जोकोविच (33), आंद्रे अगासी (26), और इवान लेंडल (20) हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: बेन शेल्टन को रौंद सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अब नोवाक जोकोविच से होगा ब्लॉकबस्टर मैच

Australian Open Jannik Sinner vs Ben Shelton: ऑस्ट्रेलियन ओपन में बुधवार (28 जनवरी) को इटली के सुपरस्टार यानिक सिनर ने जोरदार जीत हासिल की. उन्होंने अमेरिका के बेन शेल्टन को बुरी तरह हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. सिनर ने इस मैच को 6-3, 6-4, 6-4 से जीतकर धमाल मचा दिया. उनका मुकाबला अब फाइनल में पहुंचने के लिए दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से होगा.

नौवीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे सिनर

इस जीत के साथ सिनर लगातार तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल और कुल मिलाकर अपने नौवें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सिनर ने शेल्टन पर अपना दबदबा बनाए रखा है. उन्होंने अपनी पिछली आठ मुलाकातों में जीत हासिल की है और अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ लगातार 22 सेट जीते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पिछले 37 में से 36 सेट भी जीते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जोकोविच से होगा जोरदार मुकाबला

यह मेलबर्न में सिनर की लगातार 19वीं जीत है. जोकोविच के साथ सेमीफाइनल मुकाबला रोमांचक होने वाला है. सिनर हेड टू हेड में 6-4 से आगे हैं. उन्होंने 10 बार के चैंपियन के खिलाफ लगातार पांच मैच और नौ सीधे सेट जीते हैं. पिछली बार जोकोविच ने उन्हें 2023 में हराया था. अपने नाम छह लगातार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल और पूरी तरह से अपने पक्ष में गति के साथ सिनर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. वह जोकोविच को चुनौती देने और अपने शानदार ऑस्ट्रेलियन ओपन अभियान को जारी रखने के लिए तैयार हैं.

ये भी पढ़ें: ICC Rankings: टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव को रैंकिंग का बूस्टर, डायरेक्ट टॉप-10 में मारी एंट्री

सिनर ने की फेडरर की बराबरी

सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 19 मैच जीत चुके हैं. वह सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है. सिनर से आगे इस मामले में नोवाक जोकोविच (33), आंद्रे अगासी (26), और इवान लेंडल (20) हैं.

ये भी पढ़ें: ये तो बेइज्जती की इंतेहा है... इस छोटे देश ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक, टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार

जोकोविच को मिला वॉकओवर

मेंस सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टरफाइनल में जोकोविच को वॉकओवर मिला. उन्हें इस बार भाग्य का सहारा मिला है. मेलबर्न पार्क में पांचवीं सीड इटली के लोरेंजो मुसेट्टी के खिलाफ मुकाबले में जोकोविच दो सेट से पिछड़ रहे थे, लेकिन तीसरे सेट में इंजरी की वजह से मुसेट्टी को कोर्ट से हटना पड़ा और इस वजह से जोकोविच का 13वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचना निश्चित हो गया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian openJannik SinnerNovak Djokovic

Trending news

कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...