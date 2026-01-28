Australian Open: बेन शेल्टन को रौंद सेमीफाइनल में पहुंचे यानिक सिनर, अब नोवाक जोकोविच से होगा ब्लॉकबस्टर मैच

Australian Open Jannik Sinner vs Ben Shelton: ऑस्ट्रेलियन ओपन में बुधवार (28 जनवरी) को इटली के सुपरस्टार यानिक सिनर ने जोरदार जीत हासिल की. उन्होंने अमेरिका के बेन शेल्टन को बुरी तरह हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया. सिनर ने इस मैच को 6-3, 6-4, 6-4 से जीतकर धमाल मचा दिया. उनका मुकाबला अब फाइनल में पहुंचने के लिए दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच से होगा.

नौवीं बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे सिनर

इस जीत के साथ सिनर लगातार तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल और कुल मिलाकर अपने नौवें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं. सिनर ने शेल्टन पर अपना दबदबा बनाए रखा है. उन्होंने अपनी पिछली आठ मुलाकातों में जीत हासिल की है और अमेरिकी खिलाड़ी के खिलाफ लगातार 22 सेट जीते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पिछले 37 में से 36 सेट भी जीते हैं.

जोकोविच से होगा जोरदार मुकाबला

यह मेलबर्न में सिनर की लगातार 19वीं जीत है. जोकोविच के साथ सेमीफाइनल मुकाबला रोमांचक होने वाला है. सिनर हेड टू हेड में 6-4 से आगे हैं. उन्होंने 10 बार के चैंपियन के खिलाफ लगातार पांच मैच और नौ सीधे सेट जीते हैं. पिछली बार जोकोविच ने उन्हें 2023 में हराया था. अपने नाम छह लगातार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल और पूरी तरह से अपने पक्ष में गति के साथ सिनर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं. वह जोकोविच को चुनौती देने और अपने शानदार ऑस्ट्रेलियन ओपन अभियान को जारी रखने के लिए तैयार हैं.

सिनर ने की फेडरर की बराबरी

सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 19 मैच जीत चुके हैं. वह सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है. सिनर से आगे इस मामले में नोवाक जोकोविच (33), आंद्रे अगासी (26), और इवान लेंडल (20) हैं.

जोकोविच को मिला वॉकओवर

मेंस सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टरफाइनल में जोकोविच को वॉकओवर मिला. उन्हें इस बार भाग्य का सहारा मिला है. मेलबर्न पार्क में पांचवीं सीड इटली के लोरेंजो मुसेट्टी के खिलाफ मुकाबले में जोकोविच दो सेट से पिछड़ रहे थे, लेकिन तीसरे सेट में इंजरी की वजह से मुसेट्टी को कोर्ट से हटना पड़ा और इस वजह से जोकोविच का 13वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचना निश्चित हो गया.