Australian Open: यानिक सिनर और टेलर फ्रिट्ज की धमाकेदार जीत, नाओमी ओसाका ने तीसरे राउंड में बनाई जगह

Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन के पांचवें दिन दुनिया के नंबर-2 पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने जोरदार जीत हासिल की. उनके अलावा नंबर 9 टेलर फ्रिट्ज और जापानी महिला स्टार नाओमी ओसाका को भी जीत मिली. तीनों ने सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम के तीसरे राउंड में जगह बना ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:29 PM IST
Australian Open 2026: ऑस्ट्रेलियन ओपन के पांचवें दिन दुनिया के नंबर-2 पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने जोरदार जीत हासिल की. उनके अलावा नंबर 9 टेलर फ्रिट्ज और जापानी महिला स्टार नाओमी ओसाका को भी जीत मिली. तीनों ने सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम के तीसरे राउंड में जगह बना ली. रॉड लेवर एरिना में दूसरे राउंड के मुकाबले में जैनिक सिनर ने वाइल्ड-कार्ड एंट्री पाने वाले जेम्स डकवर्थ को 6-1, 6-4, 6-2 से मात दी.

खिताब पर सिनर की नजर

सिनर और डकवर्थ के बीच मुकाबला 1 घंटे और 49 मिनट तक चला. सिनर ने गुरुवार को लगातार तीसरे ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की ओर प्रगति जारी रखी. उन्होंने सटीक और कुशल खेल का प्रदर्शन किया. दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को रोकना मुश्किल था, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ अपना 9-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड बनाए रखा. तीसरे राउंड में उनका सामना अमेरिकी एलियट स्पिजिरी से होगा.

फ्रिट्ज की जोरदार जीत

टेलर फ्रिट्ज ने रात के सेशन में जॉन केन एरिना में 1 घंटे और 58 मिनट तक चले मुकाबले में चेक गणराज्य के विट कोप्रिवा को 6-1, 6-4, 7-6(4) से मात दी. पूर्व क्वार्टर-फाइनलिस्ट फ्रिट्ज लगातार तीसरे साल तीसरे दौर में जगह पक्की करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखे. अपनी दमदार सर्विस के लिए पहचाने जाने वाले फ्रिट्ज ने 15 ऐस लगाए, जबकि विट कोप्रिवा सिर्फ तीन ही लगा सके. फ्रिट्ज ने अपनी पहली सर्विस पर 79 प्रतिशत अंक जीते और ब्रेक के सात मौकों में से चार का सफलतापूर्वक फायदा उठाया.

ओसाका ने तीन सेटों में जीता मैच

महिलाओं में ओसाका को लगातार दूसरे मैच में तीन सेट तक खेलना पड़ा. उन्होंने रोमानिया की सोराना सिर्स्टिया को 6-3, 4-6, 6-2 से मात दी. यह मुकाबला दो घंटों तक चला. वर्ल्ड नंबर 16 अब विमेंस ड्रॉ में शेष एकमात्र घरेलू खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई क्वालीफायर मैडिसन इंग्लिस से भिड़ेंगी.

