Advertisement
trendingNow13092022
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीAustralian Open: 38 साल के जोकोविच ने कर दिया चमत्कार, नंबर-2 सिनर को हराकर फाइनल में पहुंचे, अल्काराज से होगी टक्कर

Australian Open: 38 साल के जोकोविच ने कर दिया चमत्कार, नंबर-2 सिनर को हराकर फाइनल में पहुंचे, अल्काराज से होगी टक्कर

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: नोवाक जोकोविच ने शुक्रवार (30 जनवरी) को ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बार फिर समय को पीछे कर दिया. उन्होंने जानिक सिनर के खिलाफ पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए पांच सेट के एक जबरदस्त सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल की. ​​इस जीत के साथ वह रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और ऑस्ट्रेलियन ओपन में 11वें खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Australian Open: 38 साल के जोकोविच ने कर दिया चमत्कार, नंबर-2 सिनर को हराकर फाइनल में पहुंचे, अल्काराज से होगी टक्कर

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: नोवाक जोकोविच ने शुक्रवार (30 जनवरी) को ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बार फिर समय को पीछे कर दिया. उन्होंने जानिक सिनर के खिलाफ पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए पांच सेट के एक जबरदस्त सेमीफाइनल मैच में जीत हासिल की. ​​इस जीत के साथ वह रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और ऑस्ट्रेलियन ओपन में 11वें खिताब से सिर्फ एक जीत दूर हैं. फाइनल में उनकी भिड़ंत रविवार (1 फरवरी) को दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगी.

चार घंटे नौ मिनट तक चला मैच

पहले सेट में हार के बाद जोकोविच के लिए हाल की जानी-पहचानी कहानी दोहराए जाने का खतरा था. वह 2025 में सभी चार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में हार गए थे. हालांकि, इस बार 38 साल के खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और चार घंटे नौ मिनट के इस रोमांचक मैच में उन्होंने अपने सामने आए 18 ब्रेक पॉइंट्स में से 16 बचाए. रॉड लेवर एरिना में लाइट्स के नीचे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खुद को मैच में वापस खींचा और सिनर को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जोकिविच को याद आया 2012 का मैच

विंबलडन 2024 के बाद अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे जोकोविच ने मैच के बाद कहा, ''सच कहूं तो अभी मेरे पास शब्द नहीं हैं. सच कहूं तो यह अवास्तविक लग रहा है. चार घंटे से ज्यादा खेलने के बाद लगभग 2 बजे हैं. 2012 की याद आ रही है जब मैंने फाइनल में राफा (राफेल नडाल) के साथ खेला था और वह लगभग छह घंटे चला थाय इंटेंसिटी का लेवल और टेनिस की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी और मुझे पता था कि आज रात उसके (सिनर) खिलाफ जीतने का यही एकमात्र तरीका है. उन्होंने मेरे खिलाफ पिछले पांच मैच जीते थे.''

 

 

अब होगी जोरदार भिड़ंत

यह 2024 में फ्रेंच ओपन के बाद जोकोविच का पहला पांच-सेट वाला मैच था, जब उन्होंने फ्रांसिस्को सेरुंडोलो के खिलाफ जीत हासिल की थी. रविवार के फाइनल में जोकोविच का मुकाबला उनके प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज से होगा. अल्काराज ने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के इतिहास का सबसे लंबा सेमीफाइनल खेला. उन्होंने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ पांच घंटे और 27 मिनट तक चले मुकाबले में जीत हासिल की. जोकोविच और अल्काराज में एक और जोरदार भिड़ंत होने वाली है. इस पर पूरी दुनिया के टेनिस फैंस की नजरें होंगी.

ये भी पढ़ें: 5 घंटे 27 मिनट का ऐतिहासिक मैच.... वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने रचा इतिहास, जोरदार लड़ाई के बाद हारे ज्वेरेव

2023 यूएस ओपन के बाद से खिताब का इंतजार

जोकोविच ने 2023 में यूएस ओपन के बाद से कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है. यह सूखा सिनर और अल्काराज के दबदबे से और बढ़ गया है. दोनों पिछले आठ ग्रैंड स्लैम खिताब आपस में बांटे हैं. इटैलियन और स्पैनियार्ड ने पिछले तीन ग्रैंड स्लैम फाइनल भी खेले थे, लेकिन जोकोविच ने शुक्रवार को उस कहानी को बदल दिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Australian openNovak DjokovicJannik Sinner

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात