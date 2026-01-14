Australian Open: विजेता पर होगी पैसों की बारिश... रिकॉर्ड प्राइज मनी ने उड़ाए होश, इस बार 16% का इजाफा

2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयार हो जाइए, इस गाइड के साथ जो आपको वह सब कुछ बताएगी जो आपको जानना जरूरी है कि सीजन का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट टीवी पर कैसे देखें, डिफेंडिंग चैंपियन कौन हैं, शेड्यूल क्या है और भी बहुत कुछ. मेलबर्न पार्क में ओपनिंग डे सिंगल्स मैच अगले रविवार को सुबह 11 बजे लोकल टाइम वहीं, भारत में मैच की शुरुआत सुबह 5.30 बजे से होगी. जिसका प्रसारण सोनी नेटवर्क्स पर होगा.ऑस्ट्रेलियन ओपन टीवी पर आप सोनी नेटवर्क के सभी चैनल पर देख सकते हैं, जैसे सोनी1,2,3 आदि. ऑस्ट्रेलियन ओपन में डिफेंडिंग चैंपियन अमेरिका की मैडिसन कीज और इटली के जानिक सिनर ने 2025 के सिंगल्स ट्रॉफी जीते. कीज ने नंबर 1 रैंक वाली एरीना सबालेंका को 6-3, 2-6, 7-5 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती.

सबालेंका पहली पसंद

बता दें कि सिनर ने अलेक्जेंडर ज्जवरेव को 6-3, 7-6 (4), 6-3 से हराकर मेलबर्न पार्क में अपना टाइटल सफलतापूर्वक बचाया. मेलबर्न में टॉप सीड सबालेंका टॉप सीडेड महिला होंगी और कार्लोस अल्काराज टॉप सीडेड पुरुष होंगे. वे अभी नंबर 1 रैंक पर हैं, और टूर्नामेंट की सीडिंग आमतौर पर WTA और ATP रैंकिंग के अनुसार होती है. 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन में बेटिंग के पसंदीदा खिलाड़ी कौन हैं? BetMGM स्पोर्ट्सबुक के अनुसार, सबालेंका महिला सिंगल्स ट्रॉफी जीतने के लिए मनी-लाइन पसंदीदा हैं. दो बार की चैंपियन +175 पर लिस्टेड हैं, उसके बाद इगा स्विएटेक +450 पर हैं. कोको गॉफ तीसरी पसंद हैं +600 पर. सिनर लगातार तीसरी बार पुरुषों की चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा हैं -125 पर, अल्काराज़ (+160) से आगे, और तीसरी पसंद नोवाक जोकोविच (+900) के लिए बड़ा अंतर है.

साल के पहले ग्रैंड स्लैम के बारे में जानें

ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न के डाउनटाउन के पास यारा नदी के किनारे मेलबर्न पार्क में हार्ड कोर्ट पर आउटडोर खेला जाता है. रॉड लेवर एरिना, मार्गरेट कोर्ट एरिना और जॉन केन एरिना में खुलने-बंद होने वाली छतें हैं. महिलाएं बेस्ट-ऑफ-थ्री-सेट मैच खेलती हैं, जिसमें तीसरे सेट में 6-6 से बराबर होने पर फर्स्ट-टू-10, विन-बाय-टू टाईब्रेकर होता है; पुरुष बेस्ट-ऑफ-फाइव मैच खेलते हैं, जिसमें पांचवें सेट में 6-6 से बराबर होने पर टाईब्रेकर होता है. यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन की तरह, यहां भी नाइट सेशन होते हैं. यह टूर्नामेंट हर साल जनवरी के आखिरी दो हफ्तों में, ऑस्ट्रेलिया में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आयोजित किया जाता है.

इस साल नया क्या है?

ऑस्ट्रेलियन ओपन "ओपनिंग वीक" शुरू कर रहा है, जिसमें मेलबर्न पार्क का इलाका क्वालीफाइंग टूर्नामेंट की शुरुआत से ही आम लोगों के लिए खुला रहेगा, और ग्रैंड स्लैम ओवल में हर रात लाइव म्यूज़िक होगा। फैंस रॉड लेवर एरिना में ओपन प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं, जिसमें वे इस खेल के कुछ बड़े नामों को साल के पहले बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हुए देख सकते हैं। टेनिस ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि सोमवार को 29,261 लोग आए थे. पिछले साल, क्वालिफाइंग के पहले दिन 7,543 फैंस आए थे.आयोजक ओपनिंग वीक में तथाकथित 1 पॉइंट स्लैम का भी विस्तार कर रहे हैं, जिसमें 22 प्रोफेशनल खिलाड़ियों और 10 एमेच्योर खिलाड़ियों को 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की प्राइज मनी के लिए खेलने का मौका मिलेगा. मंगलवार को मेलबर्न पार्क में क्या हो रहा है? पुरुषों और महिलाओं के सिंगल्स के लिए क्वालीफाइंग का पहला राउंड. ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिंगल्स का शेड्यूल जनवरी.

टॉप रैंक वाली एरीना सबालेंका

एरीना सबालेंका ने सीजन के शेड्यूल को 'पागलपन' बताया. कोको गॉफ ने 'सबसे खराब' फैंस के बारे में कुछ और बताया. नोवाक जोकोविच प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से संबंध तोड़ रहे हैं.45 साल की उम्र में वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए वाइल्ड-कार्ड एंट्री मिली. कार्लोस अल्काराज ने कोच जुआन कार्लोस फेरेरो के साथ अपनी 7 साल की पार्टनरशिप खत्म कर दी. ATP महिलाओं के 30 साल पुराने हीट रूल जैसा ही एक हीट रूल जोड़ रहा है.

इस बार प्राइस मनी हुई दोगुनी

निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स खेलेंगे लेकिन सिंगल्स नहीं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की प्राइज मनी ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्राइज मनी पिछले साल की तुलना में 16% बढ़कर लोकल करेंसी में रिकॉर्ड 111.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यह 2025 में 96.5 मिलियन डॉलर थी. भारतीय रूपए में बताएं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्राइज मनी अब 666 करोड़ रुपए है, जो कि पिछली साल 576 करोड़ रुपए थी. महिला और पुरुष सिंगल्स चैंपियन को भारतीय रुपए के हिसाब से 24.9 करोड़ मिलेंगे, जो कि पिछले साल 15 करोड़ से 19% ज़्यादा है

