French Open: टेनिस फैंस को लगा बड़ा झटका, चैंपियन कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन से बाहर, क्या है कारण?

French Open Carlos Alcaraz: टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज कलाई की चोट के कारण 2026 फ्रेंच ओपन से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच के लिए खिताब की राह आसान कर सकती है और रैंकिंग में बड़े बदलाव ला सकती है.
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French Open Carlos Alcaraz: स्पेन के सुपरस्टार कार्लोस अल्कराज कलाई की चोट से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहने के बाद 2026 फ्रेंच ओपन से हट गए हैं. स्पेनिश खिलाड़ी ने रोलां गैरो में अपने खिताब की रक्षा करने के लिए अपनी फिटनेस का आकलन करने हेतु कई मेडिकल टेस्ट कराए. इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का कठिन फैसला किया. पिछले साल उन्होंने इटली के यानिक सिनर को पांच घंटे और 29 मिनट तक चले एक बेहद रोमांचक फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया था.
अल्कराज को यह चोट बार्सिलोना ओपन के दौरान लगी थी. वहां ओटो विर्टानेन के खिलाफ अपने मैच के बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था. मैच के दौरान उन्हें मेडिकल सहायता की आवश्यकता पड़ी थी और बाद में स्थिति बिगड़ने के कारण उन्होंने अगले दौर से पहले ट्रेनिंग भी छोड़ दिया था. इसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से भी बाहर हटना पड़ा था.
फ्रेंच ओपन के अलावा अल्काराज ने इटालियन ओपन (रोम मास्टर्स) से भी अपना नाम वापस ले लिया है. यह टूर्नामेंट 6 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाला था. इस फैसले का मतलब है कि वह इस साल के पूरे क्ले-कोर्ट सीजन के प्रमुख टूर्नामेंटों से गायब रहेंगे. अल्काराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा, ''आज किए गए टेस्ट के परिणामों के बाद हमने फैसला किया है कि सबसे समझदारी वाला काम सतर्क रहना और रोम मास्टर्स के साथ रोलां गैरो में भाग न लेना है.''
अल्काराज की अनुपस्थिति दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को भी कुछ राहत देगी. पिछले दो सालों में अल्कराज और सिनर दोनों ने मेजर टूर्नामेंट्स में जोकोविच को कड़ी चुनौती दी है. अब अल्कराज के बाहर होने से उनके लिए राह कुछ आसान हो सकती है. बता दें कि फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन 24 मई से 7 जून तक होना तय है.