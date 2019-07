बैडमिंटन: जापान ओपन में भारतीय चुनौती खत्म, प्रणीत सेमीफाइनल में हारे

टोक्यो: भारत के बी.साई प्रणीत (B Sai Praneeth) को यहां जारी जापान ओपन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में शनिवार को वर्ल्ड नंबर-1 केंटो मोमोटा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. प्रणीत की हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है. इससे पहले पीवी सिंधु को भी प्रतियोगिता की महिलाओं के एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर पड़ा था. जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को सीधे सेटों हराकर बाहर कर दिया था.

मोमोटा ने प्रणीत को सीधे सेटों में 21-18, 21-12 से पराजित किरते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. यह मुकाबला 45 मिनट तक चला. मोमोटा के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी की शुरुआत अच्छी रही और उसने 3-1 की बढ़त बना ली. हालांकि, मोमोटा ने वापसी की और 11-8 से आगे हो गए. प्रणीत ने अपने खेल को बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन वह वापसी करने में कामयाब नहीं हो पाए और 23 मिनट में गेम हारकर मुकाबले में पिछड़ गए.

दूसरे गेम में भी टॉप प्रणीत शुरुआत में 9-6 से आगे थे, लेकिन टॉप सीड जापानी खिलाड़ी ने वापसी की और 12-9 की बढ़त बना ली. मोमोटा ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और 22 मिनट में गेम जीतते हुए फाइनल में जगह बना ली. क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने इंडोनेशिया के टॉमी सुगिआटरे को हराया था. प्रणीत ने सुगिआटरे को सीधे गेमों में 21-12, 21-15 से पराजित किया था. प्रणीतने यह मैच केवल 36 मिनट में ही अपने नाम किया था. फाइनल में मोमोटा का समाना रविवार को जान ओ जोर्गेन्सन या जानाथन क्रिस्टी से होगा.

