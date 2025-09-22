लगातार दूसरी खिताबी हार... सात्विक-चिराग फाइनल में फिर खा गए मात, कोरियन जोड़ी ने तोड़ा दिल

भारतीय बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एक बार फिर फाइनल में पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा है. 21 सितंबर को चीन मास्टर्स 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी सियो सेउंग जे और किम वोन हो ने सात्विक-चिराग का दिल तोड़ा. चीन में कोरियाई जोड़ी ने यह मैच सिर्फ 41 मिनट में 21-19, 21-15 के स्कोर से जीत लिया. यह उनकी लगातार दूसरी फाइनल हार है. इससे पहले, वे हांगकांग ओपन में भी फाइनल में हारे थे.

शानदार प्रदर्शन के बाद भी हार

यह हार इसलिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि सात्विकसाईराज और चिराग ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था. राउंड ऑफ 32 से लेकर फाइनल तक भारतीय जोड़ी ने सभी मैच सीधे गेम्स में जीते थे. फाइनल मुकाबले की बात करें तो पहला गेम काफी टक्कर का था. भारतीय जोड़ी ने एक समय सात अंकों की बढ़त बना ली थी, लेकिन कोरियाई खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए गेम छीन लिया. दूसरा गेम भी बराबरी पर शुरू हुआ, लेकिन दक्षिण कोरियाई जोड़ी ने अपनी लय बनाए रखी और जीत हासिल कर ली.

ट्रॉफी का इंतजार जारी

सात्विकसाईराज और चिराग का किसी ओपन टूर्नामेंट में जीत का इंतजार अभी भी जारी है. उन्होंने आखिरी बार मई 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था. इससे पहले हांगकांग ओपन में उन्हें चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग ने रोमांचक मुकाबले में 21-19, 14-21, 17-21 से हराया था. उस टूर्नामेंट में वे क्वार्टरफाइनल में चीन के रेन शियांग यू और शी हाओनान को 21-14, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे.

विश्व चैंपियनशिप में जीत, पर बीडब्ल्यूएफ खिताब अभी दूर

इस भारतीय जोड़ी ने अगस्त में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका लगातार दूसरा मेडल था. बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस साल उन्हें अभी तक कोई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब नहीं मिला है. हालांकि, इन हार के बावजूद सात्विकसाईराज और चिराग दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. अपनी ताकत, गति और टीम वर्क के दम पर यह जोड़ी भारत की बैडमिंटन में सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है. फैंस को उनकी अगली बड़ी जीत का बेसब्री से इंतजार है.