लगातार दूसरी खिताबी हार... सात्विक-चिराग फाइनल में फिर खा गए मात, कोरियन जोड़ी ने तोड़ा दिल
Advertisement
trendingNow12931772
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

लगातार दूसरी खिताबी हार... सात्विक-चिराग फाइनल में फिर खा गए मात, कोरियन जोड़ी ने तोड़ा दिल

भारतीय बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एक बार फिर फाइनल में पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा है. 21 सितंबर को चीन मास्टर्स 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी सियो सेउंग जे और किम वोन हो ने सात्विक-चिराग का दिल तोड़ा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगातार दूसरी खिताबी हार... सात्विक-चिराग फाइनल में फिर खा गए मात, कोरियन जोड़ी ने तोड़ा दिल

भारतीय बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को एक बार फिर फाइनल में पहुंचकर हार का सामना करना पड़ा है. 21 सितंबर को चीन मास्टर्स 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया की जोड़ी सियो सेउंग जे और किम वोन हो ने सात्विक-चिराग का दिल तोड़ा. चीन में कोरियाई जोड़ी ने यह मैच सिर्फ 41 मिनट में 21-19, 21-15 के स्कोर से जीत लिया. यह उनकी लगातार दूसरी फाइनल हार है. इससे पहले, वे हांगकांग ओपन में भी फाइनल में हारे थे. 

शानदार प्रदर्शन के बाद भी हार

यह हार इसलिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि सात्विकसाईराज और चिराग ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था. राउंड ऑफ 32 से लेकर फाइनल तक भारतीय जोड़ी ने सभी मैच सीधे गेम्स में जीते थे. फाइनल मुकाबले की बात करें तो पहला गेम काफी टक्कर का था. भारतीय जोड़ी ने एक समय सात अंकों की बढ़त बना ली थी, लेकिन कोरियाई खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए गेम छीन लिया. दूसरा गेम भी बराबरी पर शुरू हुआ, लेकिन दक्षिण कोरियाई जोड़ी ने अपनी लय बनाए रखी और जीत हासिल कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रॉफी का इंतजार जारी

सात्विकसाईराज और चिराग का किसी ओपन टूर्नामेंट में जीत का इंतजार अभी भी जारी है. उन्होंने आखिरी बार मई 2024 में थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था. इससे पहले हांगकांग ओपन में उन्हें चीन के लियांग वेइकेंग और वांग चांग ने रोमांचक मुकाबले में 21-19, 14-21, 17-21 से हराया था. उस टूर्नामेंट में वे क्वार्टरफाइनल में चीन के रेन शियांग यू और शी हाओनान को 21-14, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे.

विश्व चैंपियनशिप में जीत, पर बीडब्ल्यूएफ खिताब अभी दूर

इस भारतीय जोड़ी ने अगस्त में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका लगातार दूसरा मेडल था. बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इस साल उन्हें अभी तक कोई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब नहीं मिला है. हालांकि, इन हार के बावजूद सात्विकसाईराज और चिराग दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं. अपनी ताकत, गति और टीम वर्क के दम पर यह जोड़ी भारत की बैडमिंटन में सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है. फैंस को उनकी अगली बड़ी जीत का बेसब्री से इंतजार है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Satwiksairaj RankireddyChirag Shettychina masters 2025

Trending news

बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
Bishnupur attack
बिष्णुपुर हमले के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में नए खतरों की आहट, सामने आया खतरनाक ट्रेंड
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
Mohan Bhagwat
'खुद बनाना होगा अपना रास्ता', US के टैरिफ वॉर के बीच बोले भागवत, कहा- सनातन से...
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
Indian Navy
एंटी-शिप मिसाइलें, ड्रोन और...इंडियन नेवी की बढ़ेगी ताकत, खर्चेगा 80 हजार करोड़
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
BSF Drone Training
दुश्मनों को 'फर्स्ट लाइन' से मिलेगी मात, BSF के सिलेबस में जुड़ा ड्रोन वाला चैप्टर
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
durga puja bonus
चाय बागान के मजदूरों की बल्ले बल्ले, इस राज्य ने किया 20% बोनस का एलान
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
Buddhist Protest
शांत रहने वाला बौद्ध समुदाय क्यों सड़कों पर उतरा? गंगटोक में किया जोरदार प्रदर्शन
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
weather update
क्या रामलीला-नवरात्र के पहले दिन बारिश बिगाड़ेगी उत्सव का माहौल? जान लें मौसम अपडेट
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
Maharashtra news
'मैं विधायक नहीं हूं.. फिर भी मिलता है 20 करोड़ का फंड...', पूर्व MLA का बयान
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
PM Modi speech
स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और महाबचत...GST रिफॉर्म्स को लेकर क्या बोले PM मोदी
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
Narendra Modi
'एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजना था कितना मुश्किल', PM मोदी ने उदाहरण देकर बताया
;