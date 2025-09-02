17 सालों बाद भारत में होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी, नई दिल्ली करेगा BWF की मेजबानी
17 सालों बाद भारत में होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी, नई दिल्ली करेगा BWF की मेजबानी

भारत में 17 सालों के बाद बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी होने वाली है. अगले साल नई दिल्ली में भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:49 AM IST
Badminton world championship

भारत में 17 सालों के बाद बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की वापसी होने वाली है. अगले साल नई दिल्ली में भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. सोमवार (1 सितंबर) की शाम पेरिस में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन समारोह के दौरान इसका ऐलान किया गया. इस दौरान बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा वहां मौजूद थे.

पेरिस में जीता ब्रॉन्ज

टूर्नामेंट की घोषणा तब हुई जब सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में ब्रांज मेडल अपने नाम किया. भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी मिलना बड़ी बात है. भारतीय खिलाड़ियों ने हाल के समय में लगातार इस टूर्नामेंट में मेडल जीते हैं और इससे देश की स्थिति मजबूत हुई है. 

भारत का बैडमिंटन बढ़ता दबदबा

साल 1983 से भारत ने BWF विश्व चैंपियनशिप में 15 बार पोडियम हासिल किया है. प्रकाश पादुकोण ने कोपेनहेगन में मेंस सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम किया था. उसके बाद हमारे देश ने मुड़कर नहीं देखा और फिर वहां से जीत का सिलसिला कभी नहीं थमा. आगे बी साई प्रणीत ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले दूसरे इंडियन बने. वहीं, 2 सालों बाद किदांबी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश को गौरवान्वित किया था. साल 2021 और 2023 में क्रमश: लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय ने 2 और ब्रॉन्ज मेडल जीता.

महिलाओं ने लहराया परचम

महिलाओं में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने पहली भारतीय डबल मेडलिस्ट बन पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराया. बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की सबसे ज्यादा मशहूर एथलीट पीवी सिंधु एक गोल्ड, दो  सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं. मेंस डबल 2022 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहली बार मेडल जीत इतिहास रचा था.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Badminton World Championship

