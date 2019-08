बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप: सिंधु और प्रणीत सेमीफाइनल में, भारत के 2 मेडल पक्के

बासेल (स्विट्जरलैंड): ओलंपिक रजत पदक विजेता पी.वी. सिंधु और एक सप्ताह पहले ही प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए पुरुष एकल खिलाड़ी बी.साई प्रणीत ने यहां जारी बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप-2019 के सेमीफाइनल में पहुंचकर टूर्नामेंट में भारत के लिए दो पदक पक्के कर दिए. दुनिया की पांचवें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने शुक्रवार को खेले गए महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में फाइनल में दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 12-21, 23-21, 21-19 से पराजित किया. सिंधु ने इस जीत के साथ ही यिंग के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 5-10 का कर लिया है.

सिंधु ने एक घंटे 10 मिनट में यह मुकाबला जीता. इस जीत के साथ ही बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में सिंधु के नाम पांच पदक हो गए हैं. सिंधु इससे पहले टूर्नामेंट में वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं.

सेमीफाइनल में सिंधु का सामना दुनिया के तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की चेन यू फेई से होगा, जिनके खिलाफ सिंधु का 5-3 का शानदार रिकॉर्ड है.

confirms medal after 36 years in MS as #SaiPraneeth packs world no.4 #JonatanChristie in straight set, 24-22,21-14 at the #BWFWorldChampionships2019 as he enters the semis. Stellar performance Sai! Go for the GOLD! #IndiaontheRise pic.twitter.com/LBgY6y6x81

सिंधु ने मैच के बाद कहा, "पदक कर रंग बदलने में थोड़ा समय लगेगा. मुझे मैच दर मैच अच्छा प्रदर्शन करना होगा. निश्चित तौर पर मैं अपने लिए पदक जीतना चाहूंगी, लेकिन मैं इस जीत से संतुष्ट नहीं हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी."

पुरुष एकल में प्रणीत ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया और कांस्य पदक पक्का कर लिया.

प्रणीत ने इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टिली को 51 मिनट में 24-22, 21-14 से मात दी. इस जीत के साथ ही प्रणीत ने जोनाटन के खिलाफ 2-2 का रिकॉर्ड कर लिया है.

WHAT A MATCH

The most hardworking India badminton player@saiprneeth92 shocks WR4 J Christie of Indonesia and stamps his authority by moving into Semis of #BWFWorldChampionships2019.

He beats second in a row by 24-22|21-14

Congratulations Sai!!

What a day upsets!! pic.twitter.com/jEl4AoOVE9

— IndInTokyo'2020 (@India_Olym2020) August 23, 2019