/Badminton: वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक और उलटफेर, 92वें नंबर के खिलाड़ी ने खिताब के दावेदार लक्ष्य सेन को दी मात

Badminton World Championships 2026: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान भारत के लिए मिला-जुला दिन रहा. 2021 के ब्रॉन्ज मेडल विजेता लक्ष्य सेन को 18 साल के अमेरिकी खिलाड़ी गैरेट टैन ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.टैन अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे थे. दूसरी ओर, भारत के आयुष शेट्टी राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में पहुंच गए हैं.
दुनिया में 92वें नंबर के खिलाड़ी गैरेट टैन ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की. उन्होंने 14वीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन को 19-21, 21-19, 21-17 से हराकर सबको चौंका दिया. उन्होंने 73 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में 14वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य को मात दी.
दुनिया के 22वें नंबर के खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने श्रीलंका के दुमिंदु अबेविक्रमा पर केवल 26 मिनट में 21-8, 21-10 से आसान जीत दर्ज की. 21 साल के आयुष, जिन्होंने अपने पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में वर्ल्ड नंबर 1 शी यू क्यूई को हराया था, अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से भिड़ेंगे. यह मुकाबला उनके बीच 2023 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल का रिमैच होगा.
लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट की शुरुआत ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फ़िलिमोन के खिलाफ भी थोड़ी धीमी की थी, जहां उन्होंने पहला गेम गंवाने के बाद जीत हासिल की थी. हालांकि, टैन के खिलाफ लक्ष्य ने पहला गेम संघर्ष के बाद जीत लिया था, जिससे लगा कि वह मनोवैज्ञानिक बढ़त बना चुके हैं. दूसरे गेम में टैन ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी. हालांकि, लक्ष्य सेन ने चार गेम पॉइंट बचाए, लेकिन वह इस युवा अमेरिकी खिलाड़ी को मैच को निर्णायक तीसरे गेम तक ले जाने से नहीं रोक पाए.
तीसरे और अंतिम गेम में, टैन ने लक्ष्य सेन को अपने बेहतरीन नेटप्ले और आक्रामक स्मैश से परेशान करना जारी रखा. एक समय अमेरिकी खिलाड़ी सात अंकों की बड़ी बढ़त के साथ आगे थे. लक्ष्य ने लगातार छह अंक जीतकर अंतर को कम किया और स्कोर 10-12 कर दिया, जिससे मैच फिर से रोमांचक हो गया. जब टैन 17-15 से आगे थे, तब उन्हें सिर की चोट (कंकशन) की संभावना के कारण मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ी. इस रुकावट ने लक्ष्य सेन की वापसी की लय को तोड़ दिया. इसके बाद लक्ष्य अगले छह अंकों में से केवल दो ही जीत सके और अंततः मैच हार गए.