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Badminton: वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक और उलटफेर, 92वें नंबर के खिलाड़ी ने खिताब के दावेदार लक्ष्य सेन को दी मात

Lakshya Sen vs Garret Tan: बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में लक्ष्य सेन को करारी हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, आयुष शेट्टी ने शानदार जीत के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 19, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:26 PM IST
Badminton: वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक और उलटफेर, 92वें नंबर के खिलाड़ी ने खिताब के दावेदार लक्ष्य सेन को दी मात
Image Credit: लक्ष्य सेन. Photo Credit: BAI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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