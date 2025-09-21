Ballon d'Or 2025 Award: फुटबॉल के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह बैलोन डी'ओर 2025 के लिए मंच तैयार है. विश्व फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाला बैलोन डी'ओर अवॉर्ड सेरेमनी पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया जाएगा.
Ballon d'Or 2025 Award: फुटबॉल के सबसे बड़े प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह बैलोन डी'ओर 2025 के लिए मंच तैयार है. विश्व फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाला बैलोन डी'ओर अवॉर्ड सेरेमनी पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया जाएगा. इस समारोह में कई पुरस्कार दिए जाएंगे. इनमें सबसे प्रतिष्ठित मेंस और वुमेंस कैटेगरी के लिए बैलोन डी'ओर है. यह अवॉर्ड साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है.
ये स्टार इस बार दावेदार
इस बार बैलेन डी ऑर को जीतने के लिए एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी रेस में हैं. राफिन्हा, लामिन यमाल, ओस्मान डेम्बेले और मोहम्मद सलाह जैसे सितारे इस खिताब की दौड़ में सबसे आगे हैं. इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के अलावा. साल के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर को गर्ड मुलर ट्रॉफी और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को लेव याशिन ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा. इस आयोजन में कई अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे.
मेसी और रोनाल्डो का दबदबा
सबसे ज्यादा बैलोन डी'ओर अवॉर्ड अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने जीता है. उन्होंने 8 बार इस पुरस्कार को हासिल किया है. मेसी ने 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023 में इसे जीता है. वह पांच बार दूसरे और एक बार तीसरे स्थान पर रहे हैं. मेसी के बाद दूसरे स्थान पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं. रोनाल्डो ने 5 बार इस अवॉर्ड को जीता है. वह 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017 में विजेता बने थे. रोनाल्डो 6 बार दूसरे और एक बार तीसरे स्थान पर रहे हैं.
बैलोन डी'ओर 2025 लाइव स्ट्रीमिग डिटेल
बैलोन डी'ओर 2025 समारोह कब आयोजित किया जा रहा है?
बैलोन डी'ओर 2025 समारोह सोमवार (22 सितंबर) को आयोजित किया जाएगा.
बैलोन डी'ओर 2025 समारोह किस समय शुरू होगा?
बैलोन डी'ओर 2025 समारोह भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा.
बैलन डी'ओर 2025 समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है?
बैलन डी'ओर 2025 समारोह पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया जाएगा.
आप भारत में बैलन डी'ओर 2025 समारोह को टीवी पर कहां देख सकते हैं?
बैलन डी'ओर 2025 समारोह का प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 पर किया जाएगा.
आप भारत में बैलन डी'ओर 2025 समारोह ऑनलाइन कहां देख सकते हैं?
भारतीय फुटबॉल प्रशंसक बैलन डी'ओर 2025 समारोह सोनी लिव ऐप पर ऑनलाइन देख सकते हैं.