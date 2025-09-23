Ballon d’Or 2025: डेम्बेले बने साल के 'सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर', इस लेडी सुपरस्टार ने कर ली लियोनल मेसी की बराबरी
Ballon d'Or 2025: डेम्बेले बने साल के 'सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर', इस लेडी सुपरस्टार ने कर ली लियोनल मेसी की बराबरी

Ballon d’Or 2025​ Award Winner: फ्रांस की राजधानी पेरिस में 69वें बैलोन डी'ऑर समारोह में पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) क्लब का वर्चस्व देखने को मिला. टीम के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:36 AM IST
Ballon d’Or 2025: डेम्बेले बने साल के 'सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर', इस लेडी सुपरस्टार ने कर ली लियोनल मेसी की बराबरी

Ballon d’Or 2025 Award Winner: फ्रांस की राजधानी पेरिस में 69वें बैलोन डी'ऑर समारोह में पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) क्लब का वर्चस्व देखने को मिला. टीम के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने पहली बार बैलोन डी'ऑर अवॉर्ड जीता है. उनकी टीम पीएसजी को 'पुरुष क्लब ऑफ द ईयर' का पुरस्कार किया. महिलाओं में स्पेन की आइताना बोनमाती बेस्ट प्लेयर चुनी गईं.

डेम्बेले को मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड

पेरिस के थिएटर डु चैटलेट में हुए समारोह में डेम्बेले ने लीग 1 और कूप डी फ्रांस में जीत दिलाने के साथ-साथ पीएसजी को पहली बार यूईएफए चैंपियंस लीग में सफलता दिलाई.  उन्होंने अपने करियर का अपना पहला बड़ा व्यक्तिगत अवॉर्ड जीता.  

बोनमाती ने रचा इतिहास

महिला वर्ग की बात करें तो आइताना बोनमाती लगातार तीन बैलोन डी'ऑर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनीं. 26 वर्षीय मिडफील्डर ने बार्सिलोना को तीन घरेलू टूर्नामेंट में जीत दिलाई. इसके अलावा महिला चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंचाया. उन्होंने स्पेन को यूरो 2025 फाइनल तक पहुंचाने में भी मदद की थी. बैलोन डी'ऑर इतिहास में बोनमाती के अलावा सिर्फ अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ही लगातार तीन बार इस पुरस्कार को जीत पाए हैं. मेसी ने मेंस कैटेगरी में 2011, 2012 और 2013 में इसे जीता था. उन्होंने अपने करियर में कुल 8 बैलोन डी'ऑर अवॉर्ड जीते हैं. 

लामिन यमाल ने रचा इतिहास 

बार्सिलोना के युवा सनसनी 18 वर्षीय लामिन यमाल पुरुषों का कोपा ट्रॉफी दो बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने. यह पुरस्कार 21 साल की उम्र से नीचे के प्लेयर को दिया जाता है. मुख्य बैलोन डी'ओर में वह डेम्बेले के बाद दूसरे स्थान पर रहे. बार्सिलोना की 19 वर्षीय विकी लोपेज ने महिला कोपा ट्रॉफी जीती.

बेस्ट गोलकीपर कौन?

गोलकीपिंग में याशिन ट्रॉफी पर इटली के जियानलुइगी डोनारुम्मा ने कब्जा किया. उन्होंने पीएसजी के लिए अपने प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता. अब वह मैनचेस्टर सिटी की टीम में शामिल हो गए हैं. इंग्लैंड की हन्ना हैम्पटन ने चेल्सी के डब्लूएसएल खिताब और इंग्लैंड के सफल यूरो 2025 बचाव के बाद उद्घाटन महिला याशिन ट्रॉफी जीती।

कोचिंग में लुईस एनरिके ने मारी बाजी

लुईस एनरिके ने पीएसजी की ऐतिहासिक चैंपियंस लीग विजय की रणनीति बनाने के लिए पुरुषों की जोहान क्रुइफ ट्रॉफी जीती. यह पुस्कार बेस्ट मैनेजर को दिया जाता है. सरीना वीगमैन ने इंग्लैंड को लगातार यूरोपीय चैंपियनशिप तक पहुंचाने के बाद महिला कोचिंग पुरस्कार जीता. 

ग्योकेरेस ने एक सीजन में दागे 54 गोल

गोल-स्कोरिंग श्रेणियों में विक्टर ग्योकेरेस ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए 52 मैचों में असाधारण 54 गोल के साथ पुरुषों की गर्ड मुलर ट्रॉफी जीती. वह अब आर्सेनल की टीम में शामिल हो गए हैं. बार्सिलोना की ईवा पाजोर ने पिछले सीजन में 46 प्रदर्शनों में 43 गोल के साथ महिलाओं की बराबरी की.

क्लबों और मानवता का सम्मान

पीएसजी और आर्सेनल को क्रमशः 'पुरुष और महिला क्लब ऑफ द ईयर' नामित किया गया. पीएसजी ने अपनी यूरोपीय सफलता और आर्सेनल ने अपनी महिला चैंपियंस लीग सफलता का जश्न मनाया. प्रतिष्ठित सुकरात पुरस्कार लुइस एनरिके द्वारा अपनी बेटी की याद में स्थापित 'जाना फाउंडेशन' को दिया गया. यह फाउंडेशन जानलेवा बीमारियों से पीड़ित बच्चों का समर्थन करती है.

