Basketball: महान खिलाड़ी कोबे ब्रायंट और उनकी 13 साल की बेटी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत

कैलिफोर्निया: अमेरिका (America) के कैलिफोर्निया (California) में हुए एक हेेलीकॉप्टर क्रैश में 9 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट (Kobe Bryant) और उनकी बेटी भी शामिल थी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शॉकिंग न्यूज बताते हुए घटना पर दुख जताया है. आपको बता दें कि ब्रायंट अमेरिका के सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं.

कोबे ब्रायंट 2008 और 2012 में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली अमेरिकी बास्टकेटबॉल टीम के सदस्य थे. वे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) में लॉस एंजिल्स लेकर्स (Los Angeles Lakers) के लिए लगातार 20 साल खेले. उन्हें एनबीए (NBA) के महान खिलाड़ियों में गिना जाता है. इस महान खिलाड़ी के निधन से दुनियाभर के खेल प्रेमियों में शोक की लहर है. इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 41 वर्षीय ब्रायंट, उनकी 13 वर्षीय बेटी समेत 9 लोगों की मौत हो गई.

आपको बता दें कि हादसा रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के समय घना कोहरा छाया हुआ था. कोहरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाव दल को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, कोबे ब्रायंट, बास्केटबॉल के महान खिलाड़ियों में से थे. वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और भविष्य को लेकर वह काफी जुनूनी थे. दुर्घटना में उनकी खूबसूरत बेटी की मौत इस पल को और ज्यादा दर्दनाक बना रही है.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020