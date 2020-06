B'day Special:बचपन में हुई थी गंभीर बीमारी, लेकिन आज हैं दुनिया के टॉप फुटबॉलर

नई दिल्ली: दुनिया में जब भी महान फुटबॉल खिलाड़ियों की चर्चा होगी तो बिना लियोनेल मेसी (Lionel Messi)के नाम के पूरी नहीं होगी. ये बात कहता हुआ आपको दुनिया का हर दूसरा फुटबॉल विशेषज्ञ मिल जाएगा. बार्सिलोना (Barcelona) फुटबॉल क्लब का ये दिग्गज अर्जेंटीनी फुटबॉलर आज 33 साल का हो गया है. इस खिलाड़ी की तुलना फुटबॉल के सर्वकालिक दिग्गज खिलाड़ी पेले और माराडोना से की जाती है. हम आपको बताना चाहते हैं मेसी के बारे में वे 10 सुनी-अनसुनी बातें, जो किसी को भी खेलों की दुनिया में बड़ा कारनामा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं.

दादी के प्यार ने बनाया महान फुटबॉलर

लियोनल मेसी दुनिया के उस देश अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, जहां बच्चे के पैदा होते ही उसे फुटबॉल गिफ्ट कर दी जाती है. मेसी तो वैसे भी 24 जून, 1987 को रोसारियो शहर में पैदा हुए थे, यानी अर्जेंटीना को डिएगो माराडोना (Diego Maradona) के चर्चित 'हैंड ऑफ गॉड' गोल की बदौलत वर्ल्ड चैंपियन बनने के एक साल बाद. ये वो वक्त था, जब अर्जेंटीना में फुटबॉल प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा था.

इस दौरान मेसी के पिता ने उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग देनी शुरू की, लेकिन असली काम किया उनकी दादी ने. मेसी से बेहद प्यार करने वाली उनकी दादी ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती थीं और वहां भी कोच को उन्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए टोकती रहती थीं. मेसी को अगर आपने गोल करते हुए देखा होगा तो याद होगा कि वह हर बार गोल करते ही अपने हाथ हवा में लहराते हैं. दरअसल यह उनका अपने गोल का श्रेय अपनी दादी को देने का एक तरीका है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा करते हुए मेसी अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते हैं.

6 साल की उम्र में नाम मिला 'द मशीन ऑफ 87'

लियोनेल मेसी ने महज 6 साल की उम्र में अपने शहर के क्लब 'न्यूएज ओल्ड बॉयज क्लब' के लिए खेलना शुरू कर दिया था. मेसी की प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 6 साल की उम्र में वे 15 मिनट तक लगातार बिना रुके गेंद को नीचे गिराए बिना अपने दोनों पैरों से जगलिंग किया करते थे. उन्होंने अपने क्लब के लिए अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के बीच 500 गोल दागकर पूरे अर्जेंटीना में चर्चा हासिल कर ली थी. उनके क्लब ने उन्हें निकनेम दिया था, 'द मशीन ऑफ 87' यानी वो मशीन जो 1987 में बनीं.

बौनेपन की बीमारी ने भविष्य पर खड़े किए सवाल

मेसी की चर्चा फैल ही रही थी कि अचानक 10 साल की उम्र में वो बीमार हो गए. टेस्ट में पता चला कि उन्हें 'ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी' की बीमारी है, जिसका इलाज नहीं हुआ तो वे बौने ही रह जाएंगे. इस बीमारी का इलाज तो था, लेकिन उसका खर्च उठाना उनके परिवार के बस से बाहर की बात थी. परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पिता कारखाने में काम करते थे और मां क्लीनर थीं. मेसी का करियर खत्म होने जा रहा था.

बार्सिलोना ने बदली किस्मत, पेपर नैपकिन पर मिला पहला कांट्रेक्ट

3 साल ऐसे ही बीत गए. साल 2000 में मेसी के पिता को बार्सिलोना क्लब के टेलेंट हंट प्रोग्राम की जानकारी मिली तो उन्हें मेसी की बीमारी का खर्च उठाने का रास्ता मिल गया. उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए सीधे स्पेन. वे बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर कार्लेस रेकसेक (Charly Rexach) से मिले. रेकसेक ने अपने कुछ अर्जेंटीनी दोस्तों से मेसी की प्रतिभा के बारे में सुना था. उन्होंने महज 10 मिनट मेसी का खेल देखा और वे ऐसे कायल हुए की मेसी को बार्सिलोना से जोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन शर्त थी कि मेसी को स्पेन आकर रहना होगा.

खास बात ये रही कि मेसी को साइन करने के लिए रेकसेक के पास कोई कागज नहीं था और वो उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्हें बिना कांट्रेक्ट किए क्लब के मैदान से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे. इसलिए रेकसेक ने पेपर नैपकिन पर हाथ से कांट्रेक्ट लिखा और उस पर मेसी व उनके पिता के साइन करा लिए. इस तरह मेसी और बार्सिलोना का साथ जो शुरू हुआ, वो 20 साल बाद भी बरकरार है.

