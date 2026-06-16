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Belgium vs Egypt Live: मिस्र के खिलाफ बेल्जियम ने की वापसी, दूसरे हाफ में 1-1 की बराबरी पर स्कोर

Belgium vs Egypt Live Score: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 14वें मैच में बेल्जियम और मिस्र के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. मिस्र ने मैच के पहले हाफ में शानदार गोल किया. उसके लिए इमाम अशूर ने 19वें मिनट में खाता खोला. दूसरे हाफ में मिस्र ने आत्मघाती गोल किया. इससे मैच 1-1 की बराबरी पर आ गया है.

Edited By:Rohit Raj
Published: Jun 16, 2026, 01:08 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:06 AM IST
Belgium vs Egypt Live: मिस्र के खिलाफ बेल्जियम ने की वापसी, दूसरे हाफ में 1-1 की बराबरी पर स्कोर
Image Credit: बेल्जियम बनाम मिस्र लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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