FIFA World Cup 2026 Belgium vs Egypt Live Score (BEL vs EGY): फीफा वर्ल्ड कप 2026 के 14वें मैच में बेल्जियम और मिस्र के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. सिएटल स्टेडियम में ग्रुप G के इस मैच में सबकी नजरें दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी बेल्जियम के केविन डी ब्रुइन और मिस्र के मोहम्मद सालाह पर है. मिस्र ने मैच के पहले हाफ में शानदार गोल किया. उसके लिए इमाम अशूर ने 19वें मिनट में खाता खोला. दूसरे हाफ में मिस्र ने आत्मघाती गोल किया. इससे मैच 1-1 की बराबरी पर आ गया है.
सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर आते ही रोमेलु लुकाकू ने तुरंत असर दिखाया. यूरी टिलेमैन्स ने दाईं ओर से थॉमस म्यूनियर को एक बेहतरीन पास दिया और जैसे ही लुकाकू बीच की तरफ बढ़े, उनकी मौजूदगी से मिस्र के डिफेंस में अफरा-तफरी मच गई. स्ट्राइकर की चाल और आ रहे क्रॉस के बीच फंसकर मोहम्मद हानी और अहमद इब्राहिम आपस में टकरा गए, जिससे 66वें मिनट में मोहम्मद हानी से गलती से गेंद अपने ही नेट में चली गई और बेल्जियम का स्कोर बराबर हो गया.
इमाम अशूर ने शानदार खेल दिखाते हुए मिस्र की टीम को आगे कर दिया. इमाम बाईं ओर से अंदर की तरफ आए और गोल से 20 यार्ड दूर उन्हें काफी जगह मिल गई. उन्होंने खुद को तैयार करने के लिए गेंद को आराम से संभाला और फिर जोरदार शॉट लगाकर गेंद को गोल के निचले-बाएं कोने में पहुंचा दिया. बेल्जियम के दिग्गज गोलकीपर थिबाउट कोर्टुआ के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं बचा.
बेल्जियम 2018 वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर रहा था और 2022 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था. वह इस बार ग्रुप G में शीर्ष पर रहने का प्रबल दावेदार है. इस ग्रुप में ईरान और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं. कतर में 2022 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ था, जिसमें मिस्र की टीम 2-1 से जीती थी.